Puig reitera la necesidad de contar con una financiación justa y dice que "no hay ningún paso atrás" en esa petición

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha reiterado este lunes la necesidad de que la Comunitat Valenciana cuente con una financiación justa y ha destacado que "no hay ningún paso atrás" en esa reivindicación.

Puig ha señalado que esta petición se mantiene esté "gobernando en Madrid el anterior gobierno o gobernando ahora el actual" y ha dicho que "hay que hacer todo lo posible para que finalmente se supere" el periodo "de desigualdad demasiado largo" generado como consecuencia de una "injusta" financiación.

El jefe del Consell se ha pronunciado de este modo antes de intervenir en el pleno del Consell Valencià de Cultura (CVC), preguntado por la reclamación de un nuevo modelo de financiación autonómica y por si la negociación debe darse entre autonomías y Gobierno o entre grupos parlamentarios del Congreso dado que el Ejecutivo central está en minoría.

"Nosotros no vamos a justificar nada. Vamos a mantener siempre la misma posición. Es injusta la financiación de la Comunitat Valenciana y exigimos, más pronto que tarde, que se solucione lo que es un problema de igualdad entre españoles", ha respondido el responsable autonómico.

Ximo Puig ha comentado que "es obvio cuál es la realidad parlamentaria que existe" pero ha insistido en que "es evidente que hay que hacer todo lo posible para que finalmente se supere este momento de desigualdad demasiado largo".

En esta línea, el presidente del Gobierno valenciana ha asegurado que, "por tanto, no hay ningún paso atrás" en su reivindicación de una financiación adecuada para los valencianos "sino todo lo contrario". "No sé por qué a veces alguno plantea que hemos cambiado de posición. No hay ni el más mínimo cambio de posición", ha reiterado.

Puig ha afirmado que "la Generalitat valenciana está a la cabeza de una posición general de la Comunitat Valenciana, en defensa de los intereses de los valencianos". "Existe un problema de desequilibrio, de falta de financiación en la Comunitat Valenciana y, por tanto, exigimos, que más pronto que tarde se pueda solucionar", ha aseverado.

Tras ello, ha expuesto que desde 2014 se cuenta "con un modelo finiquitado" y, "sobre todo, con la actitud de un Gobierno de España que no quería poner hechos paliativos transitorios hasta que se llegara a un nuevo modelo".

El presidente de la Generalitat ha valorado que "ahora" en la administración central haya "una atmósfera diferente" para reclamar y abordar el nuevo modelo de financiación. En este sentido, ha avanzado que "esta semana ya habrá una reunión de la comisión política de la financiación" a la que asistirá el "alto comisionado" nombrado por la administración valenciana para este fin.

"UN PASO ADELANTE"

Ximo Puig ha considerado que esto "ya es un paso adelante" y ha subrayado que "de lo que se trata es de dar pasos adelante". "Sabemos que es complicado, claro que sí pero pensamos que no hay que perder un minuto", ha agregado.

A su vez, el jefe del Consell ha afirmado, "con toda claridad" que la posición de la Comunitat Valenciana, de la Generalitat valenciana y de su presidente "es la misma" en cuanto a la reivindicación de financiación. "Estrictamente la misma, gobernando en Madrid el anterior gobierno o gobernando ahora el actual", ha subrayado.