Puig reitera que "nunca se pagó" por su entrevista en The Guardian y asegura que "las explicaciones se han dado todas"

Publicado 15/01/2020 15:31:55 CET

VALÈNCIA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha reiterado este miércoles que "nunca se pagó" por su entrevista en The Guardian y ha asegurado que las explicaciones al respecto "se han dado todas". Así, ha considerado que las críticas y las peticiones de información que hace la oposición sobre esta cuestión forman parte de su intención de "erosionar al gobierno" autonómico.

Puig se ha pronunciado de este modo tras participar en la ofrenda floral al profesor Manuel Broseta en el XXVIII aniversario de su muerte a manos de ETA, preguntado por si considera que ha dado suficientes explicaciones sobre la citada entrevista.

"Sí. Yo di ya la explicación en su momento. Lo que pasa, evidentemente, es que la oposición quiere erosionar al gobierno. Entra en una cierta lógica pero, en cualquier caso, las explicaciones se han dado todas. Nunca se pagó por esa entrevista", ha subrayado el jefe del Consell.

El responsable autonómico ha indicado, asimismo, que la petición de información por parte de la oposición puede deberse también a su "acción de fiscalización" y ha reiterado que ha respondido sobre ese asunto en medios de comunicación y en el Parlamento valenciano. Tras ello, se ha negado a seguir "el itinerario que le interese a la oposición".

"Si se puede considerar esto una parte más de lo que es la acción de fiscalización de la oposición, me parece bien. Yo cada vez que me han preguntado, he respondido sobre esta cuestión en los medios y también en Les Corts. Lo que no vamos a hacer, desde luego, es el itinerario que le interese a la oposición", ha planteado.

Ximo Puig ha insistido en que desde la Generalitat se han "dado explicaciones" y en que "se ha dicho exactamente en qué consistió esta cuestión", un asunto que ha considerado "infinitamente menor de lo que son los problemas de los valencianos".