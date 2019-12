Puig: "Sánchez me ha dicho que la financiación será una prioridad que planteará en su discurso de investidura"

Publicado 18/12/2019 11:48:07 CET

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado este miércoles que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en la conversación que mantuvieron ayer le aseguró que va a situar la reforma de la financiación autonómica como "una prioridad" y que la va a plantear en su discurso de investidura.

Puig, en una entrevista a Onda Cero recogida por Europa Press, ha afirmado asimismo que "no hay ninguna discriminación" por parte del Ministerio de Hacienda con el aviso dado a Andalucía respecto a la Comunitat Valenciana ante el incumplimiento del déficit.

De hecho, ha explicado que este año el Consell tiene "un plan económico de financiación resultado de que ha habido una desviación del déficit". Por ello, ha señalado: "No entiendo esta polémica que me parece bastante artificial y cínica porque, ante todas las comunidades que no cumplen de una manera objetiva, el Ministerio de Hacienda de antes y ahora, cumpliendo con una ley de Rajoy, actúa en consecuencia".

Así, ha señalado que la Comunitat Valenciana está en esa situación desde 2012 porque "las instituciones están por encima de los partidos" y "cuando uno llega al Gobierno se encuentra con lo bueno y lo malo". "Y nosotros encontramos con uno de los déficits más importantes de España y una situación muy complicada", ha recordado.

En ese sentido, ha explicado que la Comunitat "no puede cumplir los objetivos de déficit porque estamos infrafinanciados" y así se lo han hecho saber en su momento al ministro de Hacienda 'popular' Cristóbal Montoro y al Gobierno de Sánchez "en igualdad de condiciones". Puig ha recalcado que esta situación, que es "insostenible", se arrastra desde 2014 y ha criticado que el PP cuando tenía con "mayoría absoluta no hizo nada".

Por contra, ha destacado que en este año y medio de Gobierno de Sánchez "se ha avanzado en el plano de las inversiones" que ahora ya atiende a "la realidad territorial de España". Así, ha indicado que en los Presupuestos Generales del Estado que presentó Sánchez se recogía por primera vez el 10% de las inversiones que corresponde a la Generalitat.