Puig subraya que "nunca va a dejar pasar ningún atropello a las mujeres" y pide al PP que "rectifique" su pacto con Vox

VALÈNCIA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat en funciones, Ximo Puig, ha subrayado que el Consell que preside "nunca va a dejar pasar ningún atropello a las mujeres" y que "lo único que hizo es volver a reafirmar el pacto contra la violencia de género" con su declaración institucional de la semana pasada, al tiempo que ha apelado al "sentido común" del PP y les ha pedido "rectificar" su pacto con Vox.

Así se ha pronunciado Puig este jueves en el que ha manifestado que "no se puede estar en la división de aquello que está acordado" y ha lamentado que los 'populares' se hayan hecho una "enmienda a la totalidad a sí mismos con respecto a lo que han hecho estos años, que es situarse en el camino de la decencia". "Nadie puede ser equidistante con la violencia de género", ha manifestado.

Igualmente, ha señalado que la candidata 'popular' en Extremadura ha dicho que no se puede pactar con quienes niegan la violencia de género y "aquí se pacta sin más y se pone por escrito que no existe". "Llamo al sentido común y a que el PP vuelva al pacto contra la violencia de género".

Puig ha incidido en que es "el tiempo de la rectificación" y de "rectificar aquello que se ha firmado" y que "no atiende a un hecho fundamental que es la defensa de los seres humanos y por tanto, de la mujer".

Igualmente, ha mostrado su confianza en las fuerzas de seguridad, los funcionarios y las oficinas de atención a las víctimas que continúen con su labor de proteger a las "miles de mujeres que cada día están siendo vejadas". "Esto no es literatura, no es una cuestión menor", ha señalado.

De hecho, ha subrayado: "Esta es la cuestión, en los años del terrorismo etarra todos teníamos la conciencia de que había una anomalía que estaba quebrando la convivencia en nuestra sociedad. Ahora hemos de ser conscientes de que cada vez que hay una denuncia, nos interpela a todos, no hay posibilidad de equidistancia, ni de generar una especie de nube en la que se habla de violencias".

En este sentido, ha remarcado que esta está basada en "el hecho de que hay hombres que creen que tienen un derecho sobre las mujeres" y que "el terrorismo machista que se deriva de esa concepción ideológica no puede permanecer en un espacio vaporoso en el que no se tiene conciencia de aquello fundamental".

Para Puig, lo fundamental "es la violencia de género, la peor cara de la sociedad, y es incomprensible que se pueda poner en duda que esa es la gran cuestión pendiente". "No depende de un decreto, con un decreto no se acabará, pero por eso es importante mantener y reforzar el pacto y la atención en los ámbitos educativos, que hacen una sociedad más decente", ha indicado.

ABASCAL

Preguntado sobre la asistencia del presidente de Vox, Santiago Abascal, en la sesión constituyente de Les Corts del próximo lunes, Puig ha señalado que le preocupa que la extrema derecha "tenga la voluntad de destruir el autogobierno".

"Me preocupa profundamente que se inyecte odio en la sociedad, porque son los mensajes que acaban quebrando la convivencia", ha manifestado y ha subrayado que la Comunitat Valenciana "durante estos años ha confluido en una conciliación de intereses para intentar buscar una sociedad que no sea de fronteras, de contrarios, de suma".

OLTRA

Por otra parte, Puig ha dicho no "sentirse aludido" sobre las palabras de la exvicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra que ayer afirmó, en referencia implícita a su gobierno, que "el rey no sé si lo sabe pero ya está mate. No conviene sacrificar a una reina en una partida de ajedrez". De hecho, ha remarcado su "distancia con la monarquía en el ámbito del ajedrez".