À Punt retransmite el sábado la elección de las candidatas a falleras mayores de València desde el Roig Arena

VALÈNCIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

À Punt retransmitirá el sábado, 27 de septiembre, desde el Roig Arena, la elección de las candidatas a falleras mayores de València 2026. El programa especial, según ha informado la cadena, comenzará a las 19 horas y lo narrará el periodista Ferran Cano.

Además, contará con los comentarios de las falleras mayores de València de 1996 y 2019, Elena Muñoz y Marina Civera, y de la periodista Omaira López, miembro de la corte de honor en los años 1986 y 1997.

Veintiséis falleras, trece mayores y trece infantiles, serán escogidas para formar parte de las cortes de honor de las Fallas 2026. Este acto es el pistoletazo de salida del nuevo ejercicio fallero que continuará el martes 14 de octubre con la llamada de la alcaldesa de València desde el hemiciclo del Ayuntamiento de València.

La propuesta escénica de la gala es Llum, un homenaje al pintor Joaquín Sorolla y a la ciudad de València. La música del acto será en directo con una banda sinfónica de sesenta músicos creada ad hoc para la ocasión.

"La expectación por el nuevo escenario del Roig Arena está asegurada tras años de celebración en el pabellón de la Fuente de San Luis, conocido popularmente como la Fonteta", han indicado las mismas fuentes. De hecho, por primera vez la música será íntegramente en directo con una banda sinfónica creada expresamente para el acto, dirigida por Quique Montesinos, director titular de la orquesta y banda sinfónica de la Societat Musical Primitiva Xativina de Xàtiva y de la Agrupació Artísticomusical El Trabajo de Xixona.

El espectáculo de la Elección contará con las voces del actor Dani Tatay y de la periodista Paloma Insa. El espacio escénico de Llum está diseñado por el arquitecto Nacho Fernández y se ha construido en El Taller de Llongo.