À Punt reúne a más de 700.000 espectadores con la programación especial por el aniversario de la dana

VALÈNCIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 724.000 espectadores de la Comunitat Valenciana eligieron À Punt para seguir la jornada especial de homenaje y funeral de estado a las víctimas que se celebró este miércoles en València con motivo del primer aniversario de la dana.

Según ha detallado la cadena en un comunicado, fueron 17 horas seguidas e ininterrumpidas de radio, televisión, web y redes sociales producidas por la radiotelevisión valenciana bajo el especial 'Un any de la dana'. En televisión, la programación fue seguida por el 13,6 por ciento de los valencianos, con una cuota diaria del 5,1%. A lo largo de la mañana, entre las 7.00 y las 14.00 horas, 208.000 espectadores siguieron en algún momento la programación especial, desde Les NTC del Matí, con Amàlia Sebastià, hasta el programa en directo Un any de la dana, con el equipo del magacín Connexió CV, Clara Castelló y Juanma Melero.

Este programa de cuatro horas se realizó desde el Ateneu de Paiporta en un set situado junto al Barranco del Poyo. Desde allí continuó el informativo NTC Migdia con Rosa Romero. Los informativos de À Punt y L'Oratge fueron los programas más seguidos. Así, el NTC Nit, con Jordi Cabezas, encabezó el ranking del día con un 6,8% de cuota y 200.000 espectadores únicos.

El documental 'Voluntaris: la riuada silenciosa', emitido después de comer, fue el contenido no informativo más visto y registró una cuota del 5,5% y 119.000 valencianos que conectaron en algún momento durante la emisión. Este testimonio está disponible en la web de la cadena (www.apuntmedia.es) hasta el 28 de noviembre.

La programación vespertina del especial estuvo presentada por Mathies Muñoz desde las 16.30 hasta las 21.00 horas en un set situado en el Museu Príncep Felip de València. Esta franja obtuvo una cuota del 4,8% con el funeral de estado presidido por los Reyes de España, que fue visto por 369.000 espectadores únicos.

Tras el NTC Nit, el programa 'À Punt et busca', dedicado a las personas desaparecidas en la dana y en otras catástrofes naturales, reunió a 188.000 personas en el prime time con un 4,6% de share en un día de luto en el que la radiotelevisión pública "fue testigo de las reivindicaciones de las víctimas y la resiliencia de toda la Comunitat Valenciana", señala la cadena.

El equipo digital de la cadena, junto con la web y las redes sociales, así como À Punt Ràdio, también realizaron un gran despliegue para ofrecer "la mayor cobertura de este homenaje a las víctimas". Los equipos profesionales y técnicos de la radio desplazados a los pueblos afectados ofrecieron programación en directo a pie de calle, como los programas 'Amunt i Avall' de Sergi Olcina, 'La vesprada d'À Punt' de Ximo Rovira y Gemma Juan, y 'ContrÀpunt' de Gustavo Clemente.