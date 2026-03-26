Un QR facilitará la inclusión de personas con discapacidad en la Semana Santa Marinera de València

Archivo - Cofrades llevan la talla de Cristo a la orilla de la playa en la Semana Santa Marinera - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València presenta un código QR inclusivo para facilitar la inclusión de personas con discapacidad en la Semana Santa Marinera. Al escanear el código se accede directamente a la explicación de la Semana Santa Marinera en los sistemas de comunicación aumentativos y alternativos, lengua de signos, lectura fácil, en valenciano y castellano.

Este QR cuenta con la colaboración de las entidades Plena Inclusión, Fesord y Funcació Miram, sí como de la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera de València, detalla el consistorio.

A través del código se accede a la ubicación de los espacios acotados para personas con movilidad reducida en las procesiones de Viernes Santo, procesión general del santo Entierro a las 18.30 horas y Domingo de Resurreción a las 13 horas, así como a un enlace al libro de la Semana Santa Marinera 2026 y a su programa oficial.

También se accede al enlace directo por SMS con la Policía Local en caso de emergencia y al servicio directo de la Policía Local a los ciudadanos a través de la comunicación escrita o auditiva vía SMS para las personas con discapacidad.

Este sistema permite entablar una conversación para la atención directa al ciudadano y atender sus necesidades de manera inmediata, contestando desde la Policía Local a su vez vía SMS.

Todas las informaciones en sistemas de comunicación aumentativos y alternativos están en la página web de Visit Valencia y en las redes sociales del Ayuntamiento de València.