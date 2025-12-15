Quart denuncia mensajes de odio y amenazas en redes municipales contra la alcaldesa tras las informaciones de la alerta

Una de las publicaciones del Ayuntamiento de Quart por la alerta roja - AYUNTAMIENTO DE QUART DE POBLET

VALÈNCIA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Quart de Poblet (Valencia) ha expresado este lunes públicamente su "más firme condena" a los mensajes de "odio, desinformación y amenazas personales" tanto a la institución como a la alcaldesa, Cristina Mora, que se han vertido en redes sociales en los últimos días desde perfiles en su mayoría falsos, tras las publicaciones informativas realizadas por el consistorio sobre las medidas adoptadas para hacer frente a los recientes fenómenos meteorológicos adversos y la alerta roja en el litoral de la provincia.

Las comunicaciones difundidas por los canales oficiales del Ayuntamiento tenían como "único objetivo informar con transparencia a la ciudadanía, garantizar su seguridad y coordinar una respuesta responsable ante una situación excepcional que ha requerido la activación de protocolos preventivos y de emergencia", según ha informado el consistorio en un comunicado.

El Ayuntamiento de Quart de Poblet ha subrayado que la "discrepancia y la crítica" son "legítimas en una sociedad democrática, pero nunca pueden derivar en insultos, intimidaciones o amenazas, especialmente cuando van dirigidas a representantes públicos o personal técnico que trabajan para proteger el interés general y la seguridad de la población".

Algunas de las expresiones utilizadas son "Mi padre te está buscando, Cristina Mora"; "viva Franco hostia"; "Cristina Mora es una guarra roja"; "ojalá os metan en la puta cárcel" o "que te den bien dado, tía puta, ojalá te pudras", muchos de ellos lanzados a partir de perfiles falsos, "creados únicamente con el objetivo de verter odio tras un usuario desconocido", lamenta el consistorio.

El Ayuntamiento ha criticado que este tipo de conductas "no solo vulneran las normas básicas de convivencia y respeto, sino que pueden constituir delitos tipificados en el ordenamiento jurídico". Por ello, ha recabado y recopilado la información y ha puesto en conocimiento de las autoridades competentes aquellos mensajes que pudieran ser constitutivos de infracción o delito.

Asimismo, la institución municipal quiere expresar "su apoyo y solidaridad" con las personas que han sido objeto de estos ataques, y agradecer el trabajo de los servicios municipales, de emergencias y de seguridad, así como la "actitud responsable de la gran mayoría de vecinos y vecinas, que han demostrado civismo y colaboración en momentos de dificultad".

El Ayuntamiento de Quart de Poblet ha reiterado su compromiso con "la información veraz, la transparencia y la protección de la ciudadanía", y ha hecho un llamamiento "al respeto, la responsabilidad y el diálogo constructivo, especialmente en situaciones que requieren unidad y cooperación".