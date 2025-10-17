La Rambleta se convierte en un punto de encuentro del ecologismo, la ciencia y la cultura

Archivo - La Rambleta se convierte en punto de encuentro del ecologismo, la ciencia y la cultura - LA RAMBLETA - Archivo

VALÈNCIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Rambleta de València presenta una nueva edición de Factoría Rambleta, que en esta ocasión se convierte en un punto de encuentro para el ecologismo, la ciencia, la cultura, el activismo y la reflexión colectiva con la 'Fira de Col·lectius Ecologistes'.

Esta jornada, que tendrá lugar el próximo 23 de octubre, invita al diálogo, la acción y la conciencia medioambiental. Igualmente, reúne a destacadas voces del ecologismo, la ciencia y la cultura, según ha indicado el espacio en un comunicado.

La Factoría contará con la participación del divulgador y diputado Juan Bordera, quien compartirá su experiencia en la Global Sumud Flotilla, una iniciativa internacional de resistencia y solidaridad medioambiental.

Además, se celebrará una mesa redonda bajo el título 'Desconstruir per a construir: una aposta per la cura del territori, la vida i les persones', en la que participarán representantes de Rebel·lió Científica, Ecologistes en Acció, Greenpeace, Acció Ecologista-Agró, junto a Empar Puchades, Celsa Monrós, Paula Espinosa y María Sánchez.

El evento estará amenizado por Música pel Clima, que traerá su escenario solar, "un ejemplo de arte y sostenibilidad en directo". Tras la Factoría, La Rambleta acogerá la obra 'Zumo de remolacha', protagonizada por el científico y divulgador Fernando Valladares, premio Jaume I de protección del medio ambiente.

Valladares abandona su espacio "seguro" y emprende un viaje para "mostrar su lado más humano". Entre dudas, miedos y sueños, se abre al público para reflexionar sobre la urgencia climática y el compromiso personal.

Este encuentro se enmarca dentro de la apuesta de La Rambleta por fomentar la reflexión colectiva, el pensamiento crítico y la acción transformadora con la integración de arte, ciencia y compromiso social como "motores de cambio".