Reabiertas al baño las playas de Oliva tras los buenos resultados preliminares del estado del agua

VALÈNCIA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Medio Ambiente ha notificado al Ayuntamiento de Oliva (Valencia) que puede abrir al baño sus playas este miércoles después de que los resultados preliminares de los análisis del agua hayan sido positivos.

Así lo ha confirmado la administración autonómica y lo ha anunciado el Ayuntamiento, después de que el martes cuatro playas de la localidad valenciana cerrasen al baño al superar el doble de los valores máximos admisibles en uno de los parámetros indicadores de contaminación fecal, lo que muestra una contaminación de origen residual.

Se trataba de las playas de Terranova, Pau-Pi, Aigua Blanca y Aigua Marc, en las que se identificaron niveles elevados en los parámetros microbiológicos de control en las muestras de agua tomadas este pasado lunes, informaron fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente.