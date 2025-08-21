Reabre tras la dana el histórico puente que conecta Torrent y Alaquàs: "Es una conexión vital y sentimental"

El Gobierno destina 1,9 millones a reparar una infraestructura que resistió la riada pero el fuerte caudal dañó elementos estructurales

VALÈNCIA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El puente que conecta las localidades valencianas de Torrent y Alaquàs ha reabierto este jueves tras las obras de reparación a consecuencia de la dana del 29 de octubre. La histórica infraestructura, que salva el barranco del Poyo, resistió la riada, pero el fuerte caudal arrasó parte de su tablero y dañó elementos estructurales y de acabado que han tenido que ser restituidos. Se trata, según han resaltado desde la capital de la comarca de l'Horta Sud, de una conexión "vital" para los dos municipios, pero también "sentimental en muchísimos aspectos" para los vecinos de ambos.

Para los trabajos de reconstrucción, el Ayuntamiento de Torrent ha contado con una inversión de 1.917.946 euros del Gobierno de España para el refuerzo de estribos y pilas, la instalación de escolleras de protección, la colocación de un nuevo tablero y la restitución de defensas, barandillas e iluminación de este histórico puente de la calle Gómez Ferrer.

Las obras se han llevado a cabo con cargo a las ayudas que el Ministerio de Política Territorial ha destinado para sufragar el 100% de la reparación, restitución o reconstrucción de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal afectados por la dana.

El Ayuntamiento de Torrent ha celebrado este jueves el acto de reapertura del puente, con la asistencia de la alcaldesa Amparo Folgado y del subdelegado del Gobierno en Valencia y delegado del Gobierno en funciones, José Rodríguez Jurado.

"UN DÍA PARA RECORDAR"

Amparo Folgado ha destacado que este jueves es "un día para recordar" por la reapertura de este puente, "que no solamente es una forma de conexión tan vital para los dos municipios, sino también una conexión sentimental en muchísimos aspectos para los vecinos" de ambos. "Hoy es un día para poder sentirse tan satisfechos de volver poco a poco y recuperar la normalidad de una vía que todos estamos deseando que se pusiera en marcha, no solo a nivel peatonal, sino también para el tráfico".

Por su parte, Rodríguez Jurado ha reivindicado que este jueves es "un día que simboliza el apoyo a la reconstrucción que está haciendo el Gobierno de España": "Hoy estamos aquí para aperturar al tráfico, tanto peatonal como de vehículos uno de los puentes que une históricamente y sentimentalmente Torrent y Alaquàs".

La responsable municipal ha agradecido también "todo el esfuerzo del Gobierno" y "la aportación de todos los españoles a la recuperación de esta infraestructura, a los técnicos y a la empresa que ha ejecutado la obra, por hacerlo en menos de un año". Al margen de ello, ha especificado que tras las obras se ha recuperado la infraestructura "tal y como estaba" antes de la dana, fruto de unas obras "complicadas" por las características de la misma, de más de 100 años de antigüedad.

PROTESTAS CONTRA MAZÓN

Durante el desarrollo del mismo, un grupo de unas 20 personas ha protestado desde uno de los extremos del puente contra el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que no estaba presente ni estaba prevista su asistencia, al grito de 'asesino', 'a prisión', 'cobarde' y 'rata'. También han proferido algunos insultos al jefe del Consell y han coreado consignas como 'No son muertos, son asesinatos', en alusión a los fallecidos por la dana.

En declaraciones a los medios al ser preguntada sobre qué le parecen las protestas, Folgado ha respondido: "Bueno, eso lo tendrán que decir ellos". Por su parte, el subdelegado del Gobierno ha expresado: "No las esperábamos, pero están dentro de su derecho a expresarse y a mostrar lo que deseen".

Preguntada por si se había invitado al acto a representantes del Consell, la alcaldesa ha argumentado que, como la obra "está ejecutada con los fondos del Estado, entendíamos que a quien había que dar la invitación era, en este caso, al subdelegado del Gobierno, porque es una obra financiada por el Gobierno de España".

TRABAJOS "BASTANTE COMPLEJOS"

El director de la obra, Juan Chiquillo, ha explicado que las obras han consistido en la recuperación del puente en las zonas que estaban dañadas, "que eran principalmente las zonas de piedra, del tímpano y las losas de ampliación". Los trabajos, ha reconocido, han resultado "bastante complejos, ya que se trata de un puente patrimonial, y lo que queríamos era recuperarlo con la estética y la funcionalidad que tenía antes".

De hecho, ha detallado que uno de los aspectos más complicados ha sido la reconstrucción de los sillares del puente: "Son unos trabajos que ya actualmente no se hacen, entonces lo han hecho unas empresas especializadas en el sector, las que han trabajado cada una de las piedras y han recuperado la parte del puente".

También las losas de arriba, "que también fueron afectadas por la riada, que volaron y cayeron dentro del barranco": "Estaban hechas de una forma muy especial, de un hormigón ligero, para que no pesara más sobre el propio puente". Una vez completadas estas dos partes, ha continuado, "procedimos a terminar de rematar el puente con los equipamientos": asfalto, barandillas y seguridad. En todo caso, ha destacado que se ha logrado reconstruir la infraestructura "bastante rápido gracias al buen trabajo" de los operarios.

Chiquillo ha apuntado que, de la misma manera, también se ha optado por proteger el puente de cara a posibles "futuras avenidas o lluvias, para que no vuelvan a producir esas erosiones que lo dañaron tanto". Y en la parte inferior se ha reforzado asimismo la sillería y las losas, "de tal forma que, si vuelve a pasar o si vuelve a haber una lluvia tan importante o un caudal que llegue hasta la parte de abajo del puente, sea mucho más complejo y más difícil que salte todo como saltó aquella vez", el pasado octubre.

114 MILLONES DEL GOBIERNO

En otro orden de asuntos, de la inversión de 1.700 millones de euros que el Ministerio ha destinado a entidades locales, el Ayuntamiento de Torrent ha recibido 114.490.134 euros que costearán el 100% de la rehabilitación de sus infraestructuras, según ha informado el subdelegado del Gobierno.

El subdelegado ha hecho hincapié en que el Ayuntamiento de Torrent "ha recibido más de 114 millones que costearán el 100% de la rehabilitación de infraestructuras y servicios de titularidad municipal", lo que supone "un apoyo y el símbolo del apoyo y el empuje que está dando el Gobierno de España a la reconstrucción de los municipios" afectados por la dana. En total, Torrent ha recibido 170 millones, fruto de que el Ejecutivo central, ha reivindicado, "siempre está volcado en la reconstrucción".