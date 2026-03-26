Rechazada la agencia valenciana de meteorología que pedía Compromís con el voto en contra de PP y Vox

Archivo - Estación meteorológica en una imagen de archivo - UNIVERSIDAD DE ALICANTE - Archivo

VALÈNCIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno de Les Corts ha rechazado este jueves la proposición de ley de Compromís para crear un servicio valenciano de meteorología, con los votos en contra de PP y Vox y el apoyo del PSPV.

La coalición valencianista pedía crear un nuevo organismo llamado MeteoVAL que "colabore y no compita" con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para mejorar la predicción de fenómenos extremos como la dana del 29 de octubre de 2024, que arrasó gran parte de la provincia de Valencia y provocó 230 fallecidos.

En concreto, planteaba crear más estaciones meteorológicas a lo largo de la Comunitat Valenciana, garantizando una como mínimo en cada localidad, además de instalar al menos cuatro radares en lugar de tener solo uno en Cullera (Valencia) como actualmente para tener cobertura total y detectar mejor las grandes precipitaciones.

También proponía una unidad de vigilancia 24/7 para realizar seguimiento en tiempo real en coordinación con el 112, dedicada especialmente a olas de calor, inundaciones e incendios forestales, junto a una nueva zonificación para adaptar los avisos meteorológicos a la realidad valenciana y que todo el mundo sepa en qué aviso se encuentra su municipio.

En el debate de este miércoles, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, señaló que otras comunidades autónomas ya disponen de una agencia de meteorología propia, como Catalunya, Euskadi y Galicia, y se preguntó "por qué no los valencianos", además de subrayar que no querían generar duplicidades sino que el nuevo organismo tuviera colaboración con Aemet y con la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

Esta proposición contaba con el criterio desfavorable del Consell, que gobierna el PP en solitario, al considerar que ya se dispone de instrumentos que aportan información meteorológica relevante como Aemet, Avamet o el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM), "no siendo necesaria la creación de un servicio meteorológico propio", aunque admite que el Estatut d'Autonomia permite crearlo.

En su intervención, la diputada del PP Verónica Marcos acusó a Compromís de querer crear un nuevo "chiringuito" porque, según ella, "no confían en Aemet" ante las predicciones que realizó el día de la dana. Además, acusó a los valencianistas de querer "proteger al Gobierno y a los organismos estatales" con esta propuesta.

Baldoví replicó a la 'popular' que "ellos están protegiendo a Carlos Mazón", 'expresident' de la Generalitat y diputado del PP, quien estuvo presente durante el debate de este miércoles en el pleno de Les Corts.

Entre los grupos de la oposición, la socialista Mª Rosario Navalón coincidió con la necesidad de una agencia propia para atender la singularidad climática de la Comunitat, con el objetivo de "tener datos para actuar con antelación".

Y la diputada de Vox Ana Mª Bellver acusó a Compromís de "no fiarse de Aemet" y de querer "duplicar" funciones con un nuevo organismo "politizado" y, con ello, "aumentar el gasto público innecesario".