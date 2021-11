Rechazadas las enmiendas a la totalidad de la oposición a los presupuestos de la Generalitat

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las tres enmiendas a la totalidad a la ley de presupuestos de la Generalitat de PP, Ciudadanos y Vox han sido rechazadas este viernes con los votos en contra del Botànic.

Durante el pleno de Les Corts de este viernes, los grupos de la oposición (PP, Ciudadanos y Vox) han defendido sus enmiendas a la totalidad, ya que han considerado las cuentas como "irreales", "alejados de la realidad" y han criticado que en ellas "todo es mentira".

Rubén Ibáñez (PP) ha criticado que "todo es mentira" en los presupuestos de 2022 y ha afeado que "los valencianos no pueden seguir aguantando más fantasía presupuestaria", sino que "necesitan cubrir sus necesidades básicas".

Mientras, desde Ciudadanos, Tony Woodward ha reprochado que el Consell está "totalmente roto" y que han querido "tapar la crisis" con unos presupuestos "tarde y fuera de fecha". Así, ha reprochado que las cuentas son "nada ortodoxas y muy fuera de la realidad de la Comunitat Valenciana"

Desde Vox, Llanos Massó ha indicado que las cuentas son "irreales, irresponsables y falsas" y "se basan en premisas que no se van a cumplir". Así, los ha calificado de "presupuestos de ingeniería social destinados al cambio de la sociedad valenciana" y de mantener "todo el entramado ideológico del Botànic".

CONTINÚA EL TRÁMITE

Los grupos del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) han criticado el discurso "fácil" de la oposición, que creen que "carece de base" y que además, opinan que contribuye a un "sabotaje" al futuro de la Comunitat Valenciana.

Al principio de la sesión, el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha solicitado el voto favorable de los grupos para los presupuestos de la "nueva normalidad post-pandémica". En su intervención, Soler ha remarcado el "consenso y el acuerdo" que considera que han suscitado en el Consell

Con los 52 votos del Botànic, estas tres enmiendas han sido rechazadas, con lo que las cuentas de 2022 continúan su trámite parlamentario en la cámara. No obstante, se ha dado un problema técnico durante la votación de la enmienda de Vox, cuando una diputada de la bancada de la izquierda no ha podido emitir su voto, algo que no ha variado el resultado.

Una vez rechazadas las enmiendas a la totalidad, las cantidades globales del presupuesto quedan fijas, y solo se permite hacer cambios dentro de lo ya contabilizado. Ahora el plazo para presentar las enmiendas parciales estará abierto hasta el día 30.

Mientras, las enmiendas a la totalidad de la ley de acompañamiento se debatirán el lunes. "Señorías, cojan fuerzas este fin de semana que el lunes volvemos", ha bromeado el president, Enric Morera.