Reciplasa refuerza la coordinación institucional para garantizar el servicio tras el incendio de su planta

Consejo de Administración de Reciplasa - RECIPLASA

CASTELLÓ 27 Abr. (EUROPA PRESS) - -

La entidad pública Reciplasa ha celebrado este lunes un consejo de administración extraordinario y urgente en el Ayuntamiento de Onda, en el que se ha acordado volcar todos los esfuerzos en garantizar la continuidad del servicio de recogida y tratamiento de residuos mientras la planta permanece parcialmente inhabilitada por el incendio registrado este domingo.

El encuentro, presidido por el presidente de Reciplasa, Sergio Toledo, y que ha contado con la participación del director general de Calidad y Educación Ambiental de la Generalitat, Jorge Blanco, ha servido para coordinar las acciones inmediatas tras el suceso y reforzar la respuesta conjunta entre administraciones e instituciones implicadas.

El objetivo prioritario es asegurar que los 46 municipios consorciados mantengan el servicio con total normalidad, a pesar de que la zona de tratamiento de la planta ha quedado totalmente afectada por el fuego. En este sentido, Toledo ha subrayado que "gracias al trabajo coordinado con los distintos consorcios de residuos y la Generalitat Valenciana, el servicio está plenamente garantizado desde el primer momento", y ha destacado la capacidad de reacción y la colaboración institucional para redistribuir el tratamiento de las entre 400 y 450 toneladas diarias que recibe la planta.

Respecto al incendio, los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón continúan trabajando en la zona y confirman la evolución favorable del mismo, tras una intervención que ha evitado daños mayores y la propagación a la masa forestal del término municipal de Onda.

Durante la reunión también se ha puesto sobre la mesa la necesidad de acelerar los proyectos previstos para modernizar las infraestructuras de gestión de residuos en la provincia. En este sentido, el presidente de Reciplasa ha recordado que "ya se estaba trabajando en la mejora de las instalaciones, pero tras este suceso se hace aún más urgente dotar a la zona centro de Castellón de unas instalaciones modernas y adaptadas a las necesidades actuales".

Finalmente, desde Reciplasa se ha insistido en que la prioridad absoluta sigue siendo garantizar el servicio a la ciudadanía, al tiempo que se avanza en la planificación de nuevas infraestructuras que permitan reforzar el sistema ante situaciones extraordinarias como la vivida.