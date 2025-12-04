Reconstrucción, financiación y agua, prioridades del Consell ante el Gobierno a la espera de una reunión con Sánchez

Primer pleno del Consell de Juanfran Pérez Llorca - Rober Solsona - Europa Press

El nuevo Consell de Juanfran Pérez Llorca considera que los principales "temas pendientes" a los que debe dar respuesta el Gobierno son la reconstrucción tras la dana, la infrafinanciación autonómica, la creación de un fondo de nivelación hasta que haya un nuevo modelo y la necesidad de agua en la Comunitat Valenciana.

Así lo ha trasladado el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, en su comparecencia tras el primer pleno del ejecutivo de Llorca, preguntado por si ya se había cursado la petición de una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por cuáles son las prioridades.

Barrachina ha recordado que Llorca, en su debate de investidura, realizó "un ofrecimiento" al Gobierno y dijo que "necesita verse con Sánchez". En primer lugar ha subrayado que la reconstrucción formará parte "de forma indispensable" de esa agenda conjunta, ya que se ha quejado de que el Gobierno solo ha permitido a la Generalitat "pedir créditos" en este proceso cuando "sí ha ayudado a los ayuntamientos y diputaciones".

En segundo lugar, ha indicado que Llorca pretende reiterar a Sánchez la exigencia de un nuevo sistema de financiación para que "los servicios públicos valencianos tengan la misma calidad que los del resto de ciudadanos españoles", junto al establecimiento de un fondo de nivelación hasta que no se aborde esa reforma.

Otra de las cuestiones que, según Barrachina, "preocupan especialmente a Pérez Llorca", es la necesidad de agua. Al respecto ha advertido que este mes se celebrará un Consejo Nacional del Agua en el que, según él, "hay posibilidad de una reducción" del trasvase Tajo-Segura.

"Pérez Llorca ha vuelto a tender la mano al Gobierno para que todos los temas pendientes, como la infrafinanciación, el fondo de nivelación y la necesidad de agua, puedan ser comprendidos y entendidos por Pedro Sánchez y resueltos", ha resumido el también conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca.

CONTACTO CON LAS VÍCTIMAS

Por otro lado, cuestionado por el perdón que lanzó Llorca a las víctimas de la dana, al inicio de su investidura, el portavoz ha subrayado que se trata de la "gran preocupación" del nuevo 'president' y que es "una preocupación constante", como ha destacado que ha trasladado este jueves en la toma de posesión de los consellers.

Ahora bien, ha explicado que, respecto a la relación de Llorca con las asociaciones de víctimas, prefiere "que sea él quien lo comunique". "El objetivo no es contarlo, sino hacerlo", ha remarcado, y ha garantizado que el 'president' ya está en esa labor de "tender puentes" con estas entidades.

Preguntado por la afirmación que hizo Llorca de que las administraciones no han estado "a la altura" desde la dana, y por a qué se refería en el caso de la Generalitat, Barrachina se ha limitado a decir: "Les aseguro que todos los que estuvimos en nuestro sitio ese día trabajando hicimos todo lo que fuimos capaces con la información que disponíamos". Dicho esto, ha rechazado "entrar en debates reiterados por la falta de información tanto de la Confederación Hidrográfica (CHJ) como de la Aemet".