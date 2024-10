El rector de la UMH exige a Morant que se posicione "al lado de la concordia y no del oportunismo político"

Ruiz defiende que el campus interuniversitario sanitario es "una vía hacia la excelencia"

El rector de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche (Alicante), Juan José Ruiz, ha exigido a la ministra de Universidades, Diana Morant, que, en la cuestión del Grado de Medicina en Alicante, se posicione "al lado de la concordia y no del oportunismo político".

El máximo responsable de la institución académica ha realizado esta petición a la ministra "en la distancia", ya que, según ha lamentado, Morant no ha acudido a la apertura del curso de esta universidad como sí ha hecho con otros campus públicos. "Ojalá estuviera aquí", ha exclamado.

Ruiz ha realizado estas manifestaciones durante su discurso en el acto de apertura del curo 24-25 en la UMH, que ha centrado en buena parte en la polémica en torno al Grado en Medicina de la UA, donde actualmente se imparten dos cursos con 172 estudiantes matriculados. Se está a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana se pronuncie sobre el recurso planteado por la Miguel Hernández contra el decreto de autorización aprobado por la Generalitat Valenciana en 2022.

En este debate, Ruiz ha instado a Morant a que actúe "como ministra de todas las universidades". "Este conflicto no es, ni debe, ni debió ser nunca objeto de propaganda política. Así que le ruego que no pierda la oportunidad como ministra de buscar el acuerdo entre universidades en lugar de enfrentamientos. Y ojalá estuviese aquí, pero le ruego nuevamente a distancia que no utilice el concepto de autonomía universitaria para supuestamente defender un grado de Medicina. La autonomía universitaria no incluye el incumplimiento de las normativas. La autonomía universitaria no incluye la deslealtad con el sistema público universitario. La autonomía universitaria no incluye el gasto público innecesario", ha remachado.

Asimismo, ha abogado por "trabajar con sensatez y con la mirada puesta en el sistema público de universidades valencianas". "Teniendo esto en cuenta, ¿cómo es posible que una universidad pública supuestamente ponga a un contencioso a otra? No es cierto. El contencioso se interpuso contra una decisión de la Generalitat de 2022. Y este contencioso no se originó de forma espontánea. Se origina a consecuencia de un proceso de negociación en el que se ha faltado al respeto institucional y en el que ha habido deslealtad y que, a continuación, se ha utilizado con fines de propaganda política".

Y, en este sentido, ha abundado: "La decisión de creación del Grado de Medicina (en la UA) no fue en absoluto una decisión política. Fue una decisión basada en la propaganda política. Jamás en 50 años, que yo ya he visto, un grado o la creación de un nuevo grado se ha anunciado en una rueda de prensa con un presidente de la Generalitat y dos conselleras, al margen del sistema universitario, al margen del Consejo Valenciano de Universidades, que es el órgano donde debe anunciarse. Y encima se hizo de forma falsa, dando por cerrado un expediente que en realidad, y ahí están las fechas, no se cerró hasta cuatro meses después".

En la misma línea, ha sostenido que dicho expediente presentó errores administrativos "no ligeros, sino que se cerró sin que hubiera un documento, el documento clave". Se ha referido a la inexistencia del preceptivo informe de disponibilidad de centros sanitarios para las prácticas.

"Por tanto, el contencioso interpuesto responde en realidad a una defensa del sistema público de universidades, a su financiación, a la calidad de su docencia, y responde, por tanto, también a una defensa de los estudiantes del sistema público valenciano. De muchos estudiantes. No sólo de 172 estudiantes, que también", ha aseverado.

Ruiz ha defendido que en todo el proceso la UMH ha sido "extremadamente generosa" y, en este contexto, ha vuelto a exhibir su "oferta de colaboración" para la creación del Campus interuniversitario sanitario que ha propuesto el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón.

El máximo responsable de la UMH ha dicho sobre este campus: "Puede ser lo que queramos, pero lo primero que hace falta es voluntad real de colaborar. No hace falta en principio ni nuevos terrenos ni nuevas inversiones. Simplemente colaborando y compartiendo recursos, centros hospitalarios y profesorado, el ahorro consecuente podría potenciar las sinergias". Por supuesto, ha puntualizado, "requerimos también financiación siempre".

Y ha aclarado que la UMH "demanda, por supuesto, más financiación, pero no para garantizar el pago de sus nóminas de personal, algo que está asegurado gracias a la gestión responsable del equipo económico, o hace para desarrollar programas propios, mejorar su excelencia en la docencia y la investigación".

Para Ruiz, la colaboración en ese campus interuniversitario es "una vía hacia la excelencia. "Lo contrario, es una vía hacia la mediocridad", ha sentenciado.

También ha censurado a quienes acusan al actual Consell de ponerse del lado de la UMH, cuando lo que han hecho ha sido consecuencia de un informe de la Abogacía "realizado con posterioridad al período de aportación de pruebas en el proceso contencioso". "¿En qué mundo vivimos que se puede criticar de esta forma a la Generalitat por ponerse al lado de la ley interpretada por su propia abogacía? ¿En qué mundo vivimos que tengo que agradecer, como estoy haciendo ahora a un funcionario de la Generalitat, el hecho de que se ponga al lado de la ley interpretada por su propia Abogacía?", se ha preguntado.

Ha finalizado su intervención reiterando que solo concibe un futuro en el que "todas las universidades colaboremos dentro del sistema público y, en particular, las más cercanas".

ROVIRA: "EFICIENCIA DE LA OFERTA ACADÉMICA"

En el acto también ha estado presente el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, quien ha apostado por "elaborar mecanismos de coordinación como elemento cohesionador que favorezcan la eficiencia de la oferta académica, al tiempo que garanticen su proyección internacional, amparada en la acreditada experiencia y capacidad investigadora de nuestros centros universitarios".

El titular de Universidades ha recalcado que "esta es la filosofía que ha inspirado la propuesta para la articulación de un Campus interuniversitario de la salud en la provincia de Alicante".

"Es conocido por todos el potencial de las facultades que aglutinan los estudios sanitarios en la UMH y la UA. Ambos centros universitarios acreditan una dilatada experiencia en el ámbito de la docencia y la investigación universitaria en el ámbito de la salud, cuentan con importantes infraestructuras y recursos humanos, especialmente el campus de San Juan de la UMH en el grado de Medicina y el de San Vicente de la UAM en el grado de Enfermería", ha argumentado.

En su opinión, el campus interuniversitario "garantizaría el uso racional de los recursos públicos, al tiempo que permitiría ofrecer una educación sanitaria de la máxima calidad". "Sin duda, tenemos una importante labor por delante que el Consell debe realizar con el respaldo y la ayuda de las universidades implicadas. La magnificencia y el compromiso de los distintos equipos rectorales será clave para llevar a buen puerto este proyecto", ha manifestado.