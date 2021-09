Rector de la UPV abre el curso con un llamamiento al "optimismo realista" y críticas al "obsoleto marco de financiación"

VALÈNCIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universitat Politècnica de València, José E. Capilla, ha hecho un "llamamiento al optimismo realista" en su intervención en el acto de apertura del nuevo curso, porque cree que todo apunta a que este será el de salida de la pandemia. No obstante, ha señalado que esta crisis ha obligado a "acelerar" cambios importantes que se veían distantes a principios de 2020, como la transformación digital, y ha subrayado las fortalezas de la entidad para hacerlos frente, pero también las "debilidades internas" y "amenazas externas" como el "obsoleto marco de financiación".

Según ha indicado el rector, el marco legal y de gestión "ha empeorado sustancialmente en los últimos años", con plantillas "muy envejecidas debido a una política de tasas de reposición equivocada", entre otras cosas. También se ha referido al Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que ve con "desilusión" y "preocupación".

Tal y como está, cree que es "una ley con poca ambición, continuista, que apenas cambia nada, que no está a la altura de las expectativas de la sociedad española, y que no resuelve los grandes problemas de futuro que tiene la universidad". "Si esto no se corrige, va a hacer entrar a las universidades en un proceso estéril de debate reorganizativo interno que nos va a distraer de poder dedicarnos a ser actores fundamentales de la reconstrucción, y reformularnos para hacer frente a ese nuevo futuro cargado de retos y oportunidades que asoma tras la pandemia", ha mantenido.

A la celebración, que ha presidido José E. Capilla por primera vez como rector, ha asistido la consellera de Universidades, Carolina Pascual, así como rectores y rectoras de las universidades públicas y privadas valencianas, según ha informado la UPV. "Sin la ciencia, el dolor, las víctimas y el daño económico hubieran sido muy superiores", ha exclamado el rector, quien ha recalcado la importancia de mantener la presencialidad que vuelve a las aulas y ha hecho un llamamiento a vacunarse a quien aún no lo haya hecho.

I+D Y FINANCIACIÓN

Por otra parte, el rector ha lamentado que la baja inversión en I+D en España lastra la actividad académica y ha añadido que, a su juicio, el diagnóstico "está claro y es conocido, pero las medidas necesarias para mejorar esta situación siguen a la espera, perdiendo un tiempo que no tenemos y poniendo en riesgo el futuro de las generaciones venideras".

También ha reclamado reclama un nuevo plan de financiación como una "imperiosa necesidad" dado que lo que la sociedad "espera y necesita del sistema universitario público ya no responde a los esquemas de antes". "Solicitamos una vez más que se dé la máxima celeridad al trabajo y gestiones necesarias para dotar a las universidades públicas de un marco de financiación suficiente, ambicioso y de futuro", ha añadido.

Ante la presencia de Pascual, Capilla ha agradecido el trabajo de la Conselleria para dar solucionar a las retribuciones adicionales del sistema propio UPV" y le ha pedido que se aborde "sin demora" la firma del convenio colectivo del Personal Laboral de las universidades públicas. "Teníamos un preacuerdo hace años y cuesta entender desde la comunidad universitaria las razones de no haber resuelto el problema que impide la firma, fudamentalmente técnico-legal y no económico", ha expresado.

Por su parte, Pascual ha asegurado que el Consell está trabajando "seriamente" en el plan de financiación que, "además de ser plurianual y permitiros una inversión más racional y eficiente, va a plasmar qué universidad queremos ser en los próximos años. Y ese modelo tiene que ser el que la sociedad necesita: el cambio a la sociedad del conocimiento", según la UPV.

Promover las enseñanzas STEM es otro de los objetivos de la Conselleria y, para ello, ha anunciado la puesta en marcha del proyecto piloto 'L'espai per a joves', dirigido por el profesor de la UPV Vicente Boria en el marco del consorcio VALSPACE (formado por la Conselleria y la UPV). La iniciativa "busca interesar, atraer y seducir hacia la tecnología a alumnado de la ESO", ha explicado.

HITOS

Durante su discurso el rector ha expuesto una serie de hitos del años, que todos los títulos de grado ofertados han cubierto sus plazas; que se ha asignado un total de 6.202 plazas y todos los ámbitos de estudio ven aumentada su demanda en relación al curso pasado "de manera significativa" y cinco de las titulaciones se encuentran entre los 15 grados del Sistema Universitario Valenciano con la nota de corte más alta.

La UPV se ha posicionado en Horizonte 2020 como una de las universidades líderes de España en el ranking de Shanghai: entre las 400 mejores del mundo, entre las ocho mejores de España, y la politécnica española mejor ubicada en esa clasificación.

Entre los hitos alcanzados durante el último año, el rector de la UPV ha querido remarcar la recuperación de la movilidad internacional del estudiantado, con más de mil personas participantes; los resultados de captación de fondos de I+D de 2020, que "han retomado niveles cercanos a los de 2018 y no muy lejos del máximo histórico de 2019" y el posicionamiento de la UPV en el programa europeo Horizonte 2020 como una de las universidades líderes del país, al participar en casi 200 proyectos.

Durante el acto, se ha presentado la memoria anual de la UPV y ha tenido lugar el reconocimiento a los profesores que han obtenido la quinta evaluación positiva a la actividad investigadora, así como a aquellos que han tomado posesión de su cargo como catedráticos o catedráticas en el curso pasado.

La lección inaugural ha corrido a cargo de la profesora e investigadora del Grupo de Investigación e Innovación Alimentaria CUINA Purificación García Segovia y ha tratado sobre la 'Perspectiva de género en alimentación, nutrición y gastronomía'.