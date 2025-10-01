La rectora de la UA asume la presidencia de la Xarxa Vives d'Universitats y toma el relevo de su homólogo en la UB

ALICANTE, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de Alicante (UA), Amparo Navarro Faure, es la nueva presidenta de la Xarxa Vives d'Universitats. De esta forma, toma el relevo de su homólogo en la Universitat de Barcelona (UB), Joan Guàrdia Olmos, quien hasta ahora ha ocupado este cargo, de acuerdo con el calendario rotativo de presidencias de la Red.

Al asumir la presidencia, Navarro ha agradecido la confianza del Consejo General de la institución, máximo órgano integrado por los rectores y rectoras de las 22 universidades miembros, y ha subrayado el "papel estratégico" de la red como "espacio de coordinación e influencia universitaria".

"Asumir la presidencia de la Xarxa Vives es, para la UA, una oportunidad para reforzar la colaboración entre territorios y dar más proyección al talento, la investigación y la cultura compartida que se genera en nuestras universidades. El futuro de la educación superior pasa para trabajar en red, compartir conocimiento y situar el estudiantado en el centro de nuestra acción", ha destacado.

La nueva presidenta estará acompañada por un equipo integrado por Oriol Amat y Salas, como vicepresidente primero; Eva Alcón Soler, rectora de la Universitat Jaume I (UJI), como vicepresidenta segunda; Yvan Auguet, rector de la Université Perpignan Vía Domitia, como vicepresidente tercero, y Guàrdia Olmos, rector de la UB, como vicepresidente cuarto.

Aprovechando la presidencia, la UA acogerá las reuniones institucionales de la comisión permanente, órgano de administración y gestión ordinaria de la institución, y del consejo general, según ha informado la Xarxa Vives d'Universitats en un comunicado.

En el ámbito de actividades, actuará como anfitriona del Concurso de Monólogos del Club de la Ciencia, así como de las fases finales de la Liga de Debate de Secundaria y Bachillerato y de la Liga de Debate Universitaria de 2026.

INICIATIVAS

En paralelo, la presidencia de la UA dará continuidad a un plan de actuación que contempla más de 150 iniciativas anuales, articuladas en 10 programas de trabajo. En este marco, se llevarán a cabo varios Fòrums Vives de "especial relevancia académica, que reunirán responsables institucionales, expertos y comunidad universitaria a lo largo del territorio".

Destacan, entre otros, el Fòrum Vives de Comunicació Digital, que se celebrará en la Universitat Rovira i Virgili (URV) y abordará los "retos" de la desinformación en la esfera digital, y el Fòrum Vives d'Estudiants, vinculado en el programa Via Universitària, que tendrá lugar en la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) y analizará la evolución de la experiencia universitaria para el alumnado.

También el Fòrum Vives d'Igualtat de Gènere, coordinado por la UJI, que servirá para "hacer balance del recorrido en la implantación de políticas de igualdad" y en "la fijación de objetivos estratégicos" para 2030, y, finalmente, el Fòrum Vives de Política Lingüística, que acogerá la UB y que establecerá una "nueva agenda" en materia lingüística para las universidades.

Además, se pondrá en marcha el nuevo grupo de trabajo de divulgación científica, con el objetivo de "coordinar y potenciar la acción de las unidades de cultura científica de las universidades de la red, reforzando así la proyección social del conocimiento y la transferencia científica en catalán".