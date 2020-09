La rectora de la UJI vuelve a reivindicar en la inauguración del curso un nuevo sistema de financiación "estable"

Carolina Pascual apunta que la idea es tener algún documento encima de la mesa antes de finalizar el año

CASTELLÓ, 25 Sep. (EUROPA PRESS) - -

La rectora de la Universitat Jaume I de Castelló, Eva Alcón, ha vuelto a reivindicar durante la inauguración del curso académico 2020-2021 un nuevo sistema de financiación "estable", que tenga en cuenta la idiosincrasia de las universidades y que les permita planificar "en un horizonte de futuro".

Alcón ha apuntado ante los medios de comunicación la necesidad de recuperar el sistema universitario valenciano a los niveles que había antes de la crisis de 2008.

"Esta pandemia una de las cosas importantes que nos ha enseñado es la importancia de la ciencia, y si queremos demostrar que la ciencia es importante, el mejor momento para demostrarlo es cuando se hacen los presupuestos, y que los presupuestos de las universidades respondan a lo que hacemos, pues el 70 por ciento de la ciencia la hacemos en las universidades", ha apuntado.

Al respecto, la rectora ha destacado que la UJI necesita consolidar el ámbito de las Ciencias de la Salud, al mismo tiempo que pretende "seguir siendo instrumento de transformación social, tal y como reconoce la ley de creación de la Universitat Jaume I".

Por su parte, la consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Carolina Pascual, ha señalado que el nuevo plan de financiación para las universidades que se está elaborando es una reivindicación que llevan haciendo las universidades hace mucho tiempo y que es "justa". En esta línea, ha apuntado que se ha retomado esta misma semana la mesa de expertos "precisamente para ir elaborando el documento que es necesario con esos indicadores que permitan modificar ese plan de financiación".

"Hemos acordado que esa mesa de expertos se reúna cada diez días para intentar conseguir ese objetivo lo antes posible", ha subrayado Pascual, quien ha añadido que, en la situación "excepcional" actual es necesario encontrar un modelo "que sea justo y que se adapte a las circunstancias actuales". La idea -según ha dicho- es "tener algún documento encima de la mesa si puede ser antes de finalizar el año".

Por otra parte, la rectora de la UJI también se ha referido a la necesidad de contar con un convenio colectivo del personal laboral, para el que -ha destacado- "se cuenta con el apoyo del Gobierno valenciano pero no se ha hecho efectivo", y también ha recordado en cuanto a la tasa de reposición que no permite que el profesorado acreditado pueda promocionar que todavía falta la autorización del Ministerio de Hacienda, "en definitiva, voluntad política".

Al respecto, la consellera ha apuntado que la Conselleria está en contacto con el Ministerio de Universidades y con el de Hacienda para resolver el tema de la tasa de reposición, que considera una reivindicación "justa".

RESPONSABILIDAD "EJEMPLAR"

Eva Alcón ha resaltado, por otra parte, el "esfuerzo titánico" que ha hecho la UJI para adaptarse a la nueva realidad debido a la pandemia del COVID-19. "La responsabilidad institucional que ha demostrado el profesorado, el personal de administración y servicios y el estudiantado ha sido ejemplar, y si no hubiera sido por ellos, no estaríamos preparados para comenzar un curso con la semipresencialidad que hemos acordado", ha indicado.

En este sentido, ha afirmado que cada titulación, según su idiosincrasia, "tiene su plan específico para adaptarse a la nueva realidad", mientras que también se han adoptado medidas tecnológicas "para que nadie se quede atrás y pueda seguir la docencia telemática".

Según ha explicado Alcón, se trata de un curso "atípico", y en el que hay que responder "con espíritu de superación y con responsabilidad, que tiene que ser individual y colectiva, pues sin la combinación de ambas, esto no saldrá bien". En cuanto a la matriculación de nuevos alumnos, la rectora ha informado que la tendencia se mantiene igual que otros cursos y que uno de los objetivos de este curso es revisar la oferta de estudios, "que tiene que ser dinámica y tiene que dar respuesta a una sociedad que cada vez es más global".

MAPA DE TITULACIONES

Carolina Pascual ha destacado que el mapa de titulaciones está en desarrollo, y ha recordado que este año no se aprobó que se pudieran implantar grados nuevos y, aunque algunas titulaciones tenían los informes pertinentes, "no era el año adecuado para poder implantarse titulaciones de grado nuevas dada la situación de pandemia". Por eso, ha recordado, todos los esfuerzos debían encaminarse a adaptar más las titulaciones a la situación excepcional actual. "Además, como se está haciendo el mapa de titulaciones, consideramos que tiene que haber una evaluación previa antes de determinar si se implanta o no una titulación", ha añadido.

La consellera ha señalado que durante el presente curso es "fundamental" garantizar un funcionamiento "seguro" de las universidades y del curso académico, es decir, "que todos los estudiantes, personal de administración y servicios y profesorado puedan realizar su actividad con todas las garantías sanitarias y siguiendo siempre los protocolos que marca Sanidad, y que las universidades adapten los protocolos a sus propias estructuras y titulaciones".

"La sensación que tengo es que las universidades se han preparado mucho junto con la Conselleria para que el inicio de curso se realice de la forma conveniente y tenemos que ser capaces de adaptarnos a las circunstancias y tener un mecanismo muy claro de actuación para saber cómo actuar cuando se produzca algún contagio o haya algún tipo de riesgo", ha concluido.