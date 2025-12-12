La Red Española de Teatros aprueba la adhesión de la Asociación Auditorio Municipal de Genovés

La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública ha aprobado la adhesión de la Asociación Auditorio Municipal del Genovés (Valencia) - RED ESPAÑOLA DE TEATROS

VALÈNCIA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública ha aprobado la adhesión de la Asociación Auditorio Municipal del Genovés (Valencia) durante su cuarta y última asamblea anual, celebrada en el Teatro Principal de Santiago de Compostela.

Con esta incorporación, la red suma un nuevo espacio "comprometido con la creación, la difusión cultural y el fortalecimiento de las artes escénicas en el territorio" subrayan sus responsables en un comunicado.

El Auditorio Municipal del Genovés, "consolidado como un referente cultural en su área de influencia", desarrolla desde hace años una programación de teatro, música y actividades de mediación con la ciudadanía.

Su integración en La Red permitirá ampliar los lazos de colaboración con otros equipamientos públicos, facilitar la circulación de espectáculos y participar en los programas de formación, proyectos estratégicos y líneas de trabajo que impulsa la asociación.

La aprobación de esta adhesión coincide con el 25º aniversario de La Red, un año marcado por el fortalecimiento institucional, la ampliación de servicios a las entidades asociadas y el impulso de proyectos vinculados a la cooperación, la accesibilidad y la mediación cultural. Con la incorporación del Auditorio Municipal del Genovés, la asociación continúa avanzando en su misión de consolidar un ecosistema escénico diverso, accesible y articulado en todo el país.