Redescubre a Michael Jackson: El único espectáculo avalado por la familia del rey del pop llega a València

El único espectáculo avalado por la familia de Michael Jackson, 'Forever', llega al teatro Olympia de València con una "fiesta" entorno a la música y el legado del 'rey del pop' que promete un "espectáculo abismal con muchas emociones".

El director escénico y artístico de 'Forever. The best show about the king of pop', Jesús Sanz-Sebastián, y el intérprete que da vida a Michael Jackson sobre el escenario, Álex Blanco, han presentado este martes en el teatro Olympia de València este espectáculo de dos horas de duración, con música en directo y un elenco de 25 profesionales --entre cantantes, bailarines, acróbatas y músicos-- que promete "redescubrir" al artista a través de una "montaña rusa de emociones".

'Forever' es el único espectáculo en todo el mundo que han avalado tres de los miembros de la familia Jackson porque "no solo es un intenso recorrido por sus mayores éxitos, sino un espectáculo con la emoción a flor de piel".

Este espectáculo vuelve a los escenarios con la música de Michael Jackson, pero también con su influencia sobre los artistas actuales, su obra y su filosofía de vida "totalmente vigentes", incluso más que en 2010, cuando se estrenó en Madrid 'Forever King of Pop', que tuvo que ser prorrogado dos veces y realizó dos giras nacionales y visitó numerosos países de Europa, China y Latinoamérica.

Además, en 2011, Joseph Jackson, padre de Michael, vio el espectáculo en España y en su visita selló el aval de la Jackson Family Foundation, por lo que adoptó el espectáculo como el oficial de la fundación a nivel mundial.

"HECHO DESDE EL AMOR A SU FIGURA"

El director de 'Forever' ha explicado este martes en València que esta obra es un "homenaje" y una "fiesta" en torno a la figura del rey del pop. Se trata de "conocer a Michael Jackson a través de su legado, su imagen, su música y también su mensaje sobre el cuidado del medio ambiente, del planeta y de nosotros mismos", ha destacado.

Todo ello en un espectáculo construido desde "el cariño, respeto y amor a su figura", que en esta ocasión encarna Álex Blanco, un "muy muy fan" del desaparecido artista que ha reivindicado que "todos los shows de Michael Jackson hace lo mismo, pero este es único porque no nos hacemos pasar por él, hacemos un espectáculo en su memoria".

Así, a través de música en directo, vídeos y la puesta en escena de bailarines y acróbatas, 'Forever' recorre de un modo "no cronológico" el "legado" de Michael Jackson, desde los Jackson Five, sus 'hits' más conocidos, y una segunda parte centrada en su faceta "más humanitaria". Una "montaña rusa de emociones" con la que "redescubrir" la figura del rey del pop, ha expuesto Sanz-Sebastián.