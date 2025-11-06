Redondo lamenta que "todavía hoy hay que seguir combatiendo la violencia de género" e insta a dejar "un mundo mejor"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, entregan los Premios Celia Amorós de Ensayo Feminista - EUROPA PRESS TV

VALÈNCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha reconocido que "lamentablemente todavía hoy hay que seguir combatiendo la violencia de género, el machismo, la desigualdad profunda y la discriminación que sufren las mujeres" y ha pedido trabajar para dejar "a las generaciones futuras un mundo mejor".

Así se ha manifestado este jueves Redondo durante la entrega en València de los galardones de la tercera edición de los Premios Celia Amorós de Ensayo Feminista, al que también han asistido la secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro, la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

Redondo ha afirmado que el machismo es "transversal", ya que la violencia machista es "terrible" y "no conoce de clases sociales ni de intelectualidades ni de situaciones". Por ello, ha instado a reflexionar porque las mujeres "no pueden hacerlo solas".

Durante el acto, que ha comenzado con un minuto de silencio en la Delegación del Gobierno en València, en condena por los últimos asesinatos machistas, se han entregado los galardones, decididos por unanimidad por el jurado, a la obra 'Los triángulos rojos. Exiliadas de Franco y deportadas de Hitler', de la autora Amalia Rosado Orquín, que versa sobre la recuperación de la memoria de las mujeres republicanas exiliadas y deportadas. Además, se ha otorgado el accésit al ensayo 'La aplicación práctica de la perspectiva de género en la justicia penal española: por qué, para qué y cómo', cuya autoría corresponde a Elena Martínez García.

En cuanto a las obras premiadas, Redondo ha subrayado que "la lucha es intrínseca al ser humano y a la historia" y ha preguntado a Rosado "¿cuántas mujeres han tenido que sufrir? ¿Cuántas mujeres han tenido que pelear? ¿Cuántas mujeres que tú has nombrado hoy?", al tiempo que ha agradecido y felicitado a la autora por su trabajo.

"LO QUE NO SE NOMBRA NO EXISTE"

En esta línea, ha recalcado que "lo que no se nombra no existe", mientras ha elogiado la obra premiada. "Tú las has nombrado --a las mujeres-- y no están olvidadas. Sus sacrificios han servido para que estemos aquí recordándolas. Y las vamos a recuperar con tu palabra y tu escrito. Es importante reconocer las generaciones que nos han permitido llegar hasta aquí: esas mujeres olvidadas en tiempos complicadísimos, en tiempos donde el feminismo ni existía ni se le esperaba, donde había que hacerse hueco y había que alzar la voz y la palabra", ha enfatizado, a la vez que ha calificado de "imprescindible" la obra ganadora.

Asimismo, la ministra ha felicitado a Elena Martínez por arrojar "esperanza", y ha defendido que, "a pesar de todo, seguimos avanzando como civilización y de la mano de las mujeres de mujeres tan valientes".

"Este libro tuyo también es una esperanza para las generaciones de tus hijas, de mis hijas, de las que vendrán y que tienen una responsabilidad histórica. Y eso creo que tenemos que sentirlo en lo más íntimo como mujeres, por supuesto, pero como sociedad democrática", ha explicado.

Asimismo, ha subrayado que es necesario ser "conscientes" de la "responsabilidad histórica para que no se pierdan los avances" y para dejar "a las generaciones futuras un mundo mejor". "Es verdad que hemos avanzado. Tenemos que reconocerlo también", ha admitido.

"NO SE PODÍA REALIZAR EN OTRO LUGAR"

Redondo ha considerado que esta ceremonia "no se podía realizar en otro lugar" que no fuera València, ya que las premiadas son valencianas y también lo es "la pensadora, la filósofa y la comprometida feminista" Celia Amorós.

En la misma línea, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha destacado que, este año, al ser dos valencianas las premiadas, "tenía un sentido especial" celebrar la ceremonia en la ciudad de València.

Durante su intervención, la ministra ha recordado a las 229 víctimas mortales de la dana del pasado 29 de octubre de 2024 y ha resaltado que el Gobierno de España "está a su lado".

Igualmente, Bernabé ha puesto en valor el "esfuerzo" del Ejecutivo central durante el mes de noviembre de 2024, justo después de la tragedia. "El Gobierno reforzó todo el sistema de protección a las mujeres víctimas de la violencia de género en un momento tan trágico, cuando los servicios básicos y los servicios de protección estaban en ese momento sumidos en el barro en el caos. Y el Gobierno de España tuvo la capacidad gracias a tu Ministerio (Igualdad) de ponerse manos a la obra en apenas unas horas y poner en marcha todo el sistema de protección, otra vez levantándolo desde el barro, que era donde en esos momentos se estaba encontrando", ha agradecido a Redondo.

"MUJERES QUE HAN DADO LA CARA" TRAS LA DANA

En este sentido, también ha resaltado que "quienes hoy representan la dignidad del pueblo valenciano y la lucha de las personas que buscan justicia de la catástrofe más terrible vivida en la historia de esta comunidad son mujeres que han dado la cara y que una y otra vez, desgraciadamente, siempre acaban siendo atacadas", en referencia a la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana 29-O, Rosa Álvarez, y la de la Asociación Víctimas de la Dana, Mariló Gradolí.

Asimismo, Bernabé ha defendido que la Comunitat Valenciana "necesita de todo el conocimiento del feminismo y de la apuesta por la igualdad para afrontar una de las situaciones más terribles a la que se enfrenta". "Estamos pendientes de que unos señores que hacen una militancia extrema por el negacionismo decidan quién tiene que presidir esta comunidad y qué políticas se tienen que llevar a cabo y no el pueblo valenciano que tanto ha sufrido estos años", ha afeado.

DOTACIÓN ECONÓMICA DEL PREMIO

Por su parte, Cristina Hernández, directora del Instituto de las Mujeres, ha destacado que "es fundamental continuar apoyando la producción intelectual de y sobre mujeres". "Es también esencial fomentar los ensayos feministas que, desde una perspectiva de género, cuestionan las estructuras sociales y los estereotipos, y que contribuyen a generar conciencia sobre la desigualdad y la discriminación", ha relatado.

La entrega de premios de esta tercera edición ha tenido lugar en la tierra natal de la filósofa Celia Amorós, primera mujer en recibir el Premio Nacional de Ensayo, en 2006, un reconocimiento que hasta la fecha solo ha sido otorgado a otras cinco mujeres.

Este galardón está dotado con 15.000 euros para el primer premio y, por primera vez, de 5.000 euros para el accésit. La obtención de ambos reconocimientos conlleva el compromiso, por parte del Instituto de las Mujeres, de publicar las obras ganadoras, que pasarán a formar parte del catálogo de publicaciones del organismo.