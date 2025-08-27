Registrados dos terremotos de magnitud 2,5 y 1,8 en la localidad valenciana de Montserrat

VALÈNCIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad valenciana de Montserrat ha registrado este miércoles dos terremotos de magnitud 2,5 y 1,8 en la escala de Richter, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Esta entidad ha precisado que el primero de estos seísmos ha tenido lugar a las 4.04 de esta jornada y a una profundidad de 5 kilómetros.

Asimismo, el IGN ha detallado que el segundo de estos terremotos se ha producido a las 7.57 horas de este miércoles y a una profundidad de 9 kilómetros.