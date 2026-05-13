Reintroducen polluelos de lechuza común en zonas periurbanas de Valencia

Lechuza común - FUNDACIÓN BIOPARC

VALÈNCIA 13 May. (EUROPA PRESS) -

Fundación Bioparc y la Conselleria de Medio Ambiente han iniciado la fase final de su proyecto para reintroducir polluelos de lechuza común en zonas periurbanas de Valencia, en el marco del programa de conservación de esta y otras especies impulsado conjuntamente.

Esta actuación tiene como objetivo proteger la biodiversidad y supone un avance en la recuperación de la lechuza común, catalogada como vulnerable en la Comunitat Valenciana y gran aliada en el control de plagas de roedores, destaca la fundación.

Actualmente, el proyecto cuenta con cinco parejas de esta fascinante ave que durante ocho meses han sido cuidadas por personal técnico de Bioparc València en las instalaciones específicamente diseñadas para garantizar su bienestar y correcta evolución de la crianza.

La veintena de polluelos nacidos esta temporada han comenzado la fase final de su desarrollo mediante la técnica de 'hacking', que consiste en la utilización de cajas-nido especialmente acondicionadas para favorecer la reintroducción. El crecimiento se produce evitando el contacto humano para que vayan adquiriendo sus comportamientos naturales imprescindibles para su supervivencia.

Esta instalación dispone de un sistema de videovigilancia que permite realizar un seguimiento constante de las lechuzas sin interferir en su conducta. Gracias a este control se observa el progreso de los pequeños, que ya han empezado a asomarse al exterior.

Los polluelos permanecerán en este espacio hasta alcanzar la autonomía suficiente para alimentarse por sí mismos, con el fin de lograr la reinserción definitiva en las zonas periurbanas de Valencia.

COMEN MIL ROEDORES AL AÑO

Con su inconfundible rostro blanco en forma de corazón, su vuelo silencioso y sus extraordinarias capacidades sensoriales, la lechuza común es un indicador de la calidad ambiental. Tiene un papel imprescindible en el equilibrio del ecosistema, al actuar como controladora natural de plagas, pues en su dieta se estima que un ejemplar adulto puede llegar a consumir alrededor de unos mil roedores al año.

Es por eso que este proyecto marca un hito en la recuperación de la lechuza común, presente en el medio rural de prácticamente todo el mapa estatal y clasificada como 'vulnerable' en la Comunitat , según el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazada. Su preocupante situación se debe principalmente a la transformación de la agricultura, al aumento en la utilización de biocidas, a la falta de lugares adecuados para nidificar y a los atropellos.

Desde Fundación Bioparc se promueven estas acciones que también son plataformas de educación de la sociedad, pues el regreso a los cielos valencianos de esta delicada rapaz supone la oportunidad de que "muchas personas puedan profundizar en el conocimiento de nuestra biodiversidad, entendiendo y apoyando la necesidad de proteger la naturaleza".

El proyecto se enmarca en el convenio entre la fundación y Conselleria para la protección de especies autóctonas amenazadas, como el gallipato (Pleurodeles waltl), el galápago europeo (Emys orbicularis), el murciélago y o lechuza común (Tyto alba), todas esenciales para los ecosistemas mediterráneos.