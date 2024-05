"Reírnos de nosotros mismos" y un "paseo por el 'cap i casal", propuestas para las fallas municipales de València 2025

Los artistas de 'Fauna fallera' y 'Anem de cap' presentan los bocetos de los proyectos, un trabajo "muy pensado" con "mucho ingenio y gracia"

"Reírnos de nosotros mismos" a través de la principal fiesta de la ciudad de València, las Fallas y todo los que las rodea, y "un paseo por la ciudad" mediante un juego de palabras entorno a su condición de 'cap i casal' como capital de la Comunitat Valenciana son las fórmulas que han elegido para crear las fallas del Ayuntamiento en 2025 los artistas falleros que han diseñado y darán forma a ambas composiciones: Alejandro Santaeulalia y Vicente Llácer con diseño original de José Santaeulalia para la grande y José Gallego para la infantil.

Así lo han indicado los artistas durante la presentación este jueves de los bocetos de las dos propuestas que el consistorio de la capital valenciana plantará en las Fallas del próximo año con los siguientes lemas: 'Fauna fallera', en el caso de la grande, y 'Anem de cap', en el de la pequeña.

Todos ellos han mostrado su satisfacción por haber sido elegidos para ejecutar los dos monumentos falleras que fuera de concurso presidirán la plaza del Ayuntamiento de València durante las próximas fiestas josefinas.

Los bocetos se han dado a conocer en un acto celebrado en una nave del Gremio de Artistas Falleros ubicada en la Ciudad Fallera y a él han asistido el edil de Fallas, Santiago Ballester; la concejala de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil; el Mestre Major del Gremio de Artistas Falleros, Francisco Pellicer; miembros de los jurados que han elegido cada una de las composiciones y representantes de distintos colectivos falleros.

Ballester ha asegurado que los responsables de los dos proyectos son "artistas de renombre" y se ha mostrado "convencido" de que por sus características y composición "van a ser dos fallas que van a dar mucho que hablar", al tiempo que ha afirmado que tienen "mucho ingenio y mucha gracia" y que son un trabajo "muy pensado".

Alejandro Santaeulalia ha manifestado que la falla grande responde a "un proyecto muy pensado para intentar abarcar a la mayor cantidad de gente" y también "muy pensado para los valencianos", para "reírnos de nosotros mismos" a través de la "fauna fallera" que representa y de "todos los pelajes que la habitan".

Vicente Llácer ha afirmado que es "una ilusión enorme" plantar en la plaza del Ayuntamiento y hacerlo con propuesta "que va a tener ingenio y gracia" y que "va a ser una gran falla". José Santaeulalia ha mostrado también esa "ilusión" y ha asegurado que han logrado plasmar y transmitir la idea que habían pensado para esta composición.

Alejandro Santaeulalia ha detallado que 'Fauna Fallera" "representa una selva, una fauna" sobre "un árbol grande" en el que se puede observar, representado por animales vestidos de falleros y falleras, todo lo que envuelve el mundo de las Fallas a través de escenas como la que muestra una familia de felinos que se prepara para ir a la ofrenda.

Sobre ellos se ve el 'tabal' y la 'dolçaina', un grupo de pájaros con ramos de flores que también esperan la ofrenda y que representan a miembros de comisiones falleras y un remate con un estandarte junto al que se sitúa un artista fallero y un presidente de comisión. Además, se ven otros elementos de estas fiestas como una buñolera y una 'mascletà'. Esta creación que también tiene espacio para indumentaristas, peluqueros, orfebres, los casales falleros y la vida de València en Fallas.

"UNA FALLA DE CABEZAS"

Por su parte, José Gallego ha explicado que 'Anem de cap' es "un paseo por el 'cap i casal'" a través de la palabra 'cap', cabeza en valenciano, para dar a conocer València. "Tenía en mente una falla sobre cabezas pero no sabía cómo hacerla. Un día, al acostarme, me vino a la cabeza el 'cap i casal', me levanté y empecé a dibujar", ha comentado, al tiempo que ha afirmado que pensó: "esto es lo que quiero hacer y la falla municipal".

"Me gusta mucho trabajar con juegos de palabras", ha señalado el artista, tras lo que ha destacado que en esta ocasión de ha decantado por "cap". Asimismo, ha afirmado que su creación es también "un guiño a las fallas" de cuando era pequeño, "las típicas de cabezas y composición de cabezas", además de resaltar que "uno de los elementos fundamentales" de su propuesta "es el ingenio y la gracia". También ha dicho que ha buscado que esta composición sea "muy gráfica, divertida, fácil de entender y directa".

Gallego ha detallado, como se puede observar en su boceto, que el centro de 'Anem de cap' lo forma "la cabeza de una fallera que tiene en su cabeza el 'skyline' de València", junto al que se sitúan una barraca con la palabra 'casal' y un salero, en alusión a la sal. En la se puede ver también el escudo de la ciudad y distintos elementos, expresiones y situaciones en las que predomina 'cap'.

Así, ha apuntado que se muestra el 'capellà de les Roques', el 'cabut del Corpus', un 'capitel', un número 'capicúa', una barca llamada 'capità', el 'capsal del riu', un personaje que se pregunta 'cap a on anem?', y una cabeza en un microondas con la expresión 'que no et calfen el cap'. Igualmente, se representan otras expresiones como 'cap de suro', 'Tindre el cap quadrat' o 'com un bombo' y se hace alusión a la fiesta de Fin de Año, 'cap d'any' que se celebra en la plaza del Ayuntamiento.

Los colores que predominan en esta propuesta son el neutro de la imagen principal, los azules, los rojos, los verdes, los amarillos y los magentas.

José Gallego ha asegurado que es "un orgullo y un placer" poder hacer realidad el proyecto que ha presentado para la falla infantil del Ayuntamiento en 2025, su primera "falla municipal", ha subrayado, tras más de 25 años de trayectoria profesional.

"OTRA HISTORIA"

"Estoy como un niño con zapatos nuevos después de estar 15 años plantando en València", ha afirmado Gallego, que ha indicado desde que tenía 8 años quería ser artista fallero. "Esto es otra historia", ha agregado el artistas, autor de fallas de las sección Segunda, Primera y Especial y ganador en 2024 del primer premio de esta última con la propuesta infantil de Convento Jerusalén-Matemático Marzal.

"Me apetece mucho plantar falla en la plaza del Ayuntamiento de València, la falla de todos los valencianos", una creación que aunque esta "fuera de concurso" de la Junta Central Fallera (JCF) se somete "al concurso que suponen todos los ciudadanos, dado que genera mucha opinión", ha expuesto.