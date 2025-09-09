Rescatada una patera con 17 personas al este del Cabo de la Nao

ALICANTE, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Salvamar Fénix de Salvamento Marítimo ha rescatado a 17 personas, concretamente 15 hombres, una mujer y una niña, que iban a bordo de una patera que ha sido localizada a 20 millas del este del Cabo de la Nao, ubicado en Xàbia (Alicante).

Este organismo, a través de su perfil oficial en la red social X, ha explicado que la embarcación precaria en la que viajaban estas personas ha sido avistada por un velero.

Después de que la Salvamar Fénix haya rescatado a estas personas que viajaban a bordo de la patera, las ha trasladado hasta el puerto de Alicante.