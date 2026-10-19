Rescatados dos niños y dos adultos con hipotermia leve tras arrastrar el agua una caravana en Pego

El subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda (c), durante una visita a la zona afectada por las lluvias de la dana Adam en la comarca de la Marina Alta - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ALICANTE

ALICANTE, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de los cuerpos de seguridad han rescatado en la localidad alicantina de Pego a dos niños y dos adultos con hipotermia leve después de que el agua haya arrastrado una caravana, según han precisado fuentes de la Subdelegación del Gobierno consultadas por Europa Press este lunes. Los cuatro están "a salvo".

El subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda, ha informado en declaraciones a los medios de esta actuación, desarrollada por helicóptero y ocurrida en la comarca de la Marina Alta, "donde se han producido bastantes destrozos en algunos pueblos", como Els Poblets y El Verger, en los que se ha desbordado el río Girona, del que ha destacado el "ímpetu" de sus "aguas bravas".

Pineda ha apuntado que en las últimas horas ha existido preocupación por la situación de Pego, porque no se podía acceder hasta la localidad, y que "había algunas personas que incluso estaban en los tejados".

"Seguimos estando en una situación que todavía es de preocupación. Ahora hay un decreto de confinamiento", ha resaltado el subdelegado del Gobierno, en alusión a que la Conselleria de Emergencias e Interior ha publicado ya en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la orden de confinamiento para 145 municipios de Valencia y Alicante por el temporal.

Así, ha pedido que la ciudadanía de las zonas afectadas por esta orden "se quede en casa" y no realice desplazamientos, "porque hay que dejar espacio para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sigan trabajando" y recuperar cuanto antes la normalidad.