Rescatan en helicóptero a un hombre herido al caer con su bicicleta en una senda en Llombai (Valencia)

VALÈNCIA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 59 años ha resultado herido al caer con su bicicleta en una de las sendas del término municipal de Llombai (Valencia) y ha sido trasladado en helicóptero a un centro hospitalario, según ha indicado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Los hechos han ocurrido este sábado por la mañana y el CICU ha recibido el aviso del siniestro sobre las 9.50 horas. Hasta el lugar, ha movilizado al Helicóptero de Emergencias.

Los efectivos de emergencias han localizado al ciclista, de 50 años, y, tras comprobar que tenía una posible fractura de cadera, el helicóptero lo ha trasladado al helipuerto de Alzira, donde una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) lo ha trasladado al Hospital de la Ribera.