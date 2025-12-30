La reserva hídrica de los embalses del Segura crece hasta el 24,6% y la del Júcar hasta el 50,8%

Archivo - Embalse de Benagéber en una imagen de archivo - CHJ - Archivo

VALÈNCIA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica de los embalses del Segura se ha incrementado un 2,6 por ciento en los últimas semanas, hasta el 24,6% actual, mientras que la de los del Júcar ha aumentado hasta el 50,8%.

Así lo muestran los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) difundidos este martes y consultados por Europa Press.

En cuanto al Segura, cuenta con 281 hectómetros cúbicos (hm3) de una capacidad total de 1.140. Se sitúa por encima de la media del año pasado, que era de 248 hm3, pero por debajo de la media de la última década (323 hm3).

Por su parte, los embalses de la cuenca del Júcar tienen en estos momentos 1.446 hm3, cantidad similar de las últimas semanas, de una capacidad total de 2.846. En relación al pasado año se sitúa por encima de la media de 1.410 hm3, y también es superior a la de la última década (1.263 hm3).

A nivel estatal, la reserva hídrica española está al 56,3% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 31.546 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, aumentando en la última semana en 452 hm3 (el 0,8% de la capacidad total de los embalses).

Las precipitaciones han sido abundantes en la vertiente Mediterránea y han afectado considerablemente a la vertiente Atlántica. La máxima se ha producido en Valencia con 102,9 mm (102,9 l/m2).

Las cuencas que están por encima del 50% son el Cantábrico Oriental (76,7%); el Cantábrico Occidental (56,9%); el Miño-Sil (62,4%); Galicia Costa (74,6%); las Cuencas internas del País Vasco (81%); el Duero (56%); el Tajo (62%); el Guadiana (60,4%); el Tinto, Odiel y Piedras (85,6%); el Júcar (50,8%); el Ebro (57,4%) y las Cuencas internas de Cataluña (76,8%).

Por debajo del 50% está el Guadalete-Barbate (45,5%); el Guadalquivir (46,2%); la Cuenca Mediterránea Andaluza (46%) y el Segura (24,6%).