La reserva hídrica de los embalses del Segura se reduce al 20,9% y los del Júcar disminuyen al 50,6%

VALÈNCIA/MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica de los embalses del Segura han disminuido hasta el 20,9 por ciento de su capacidad, frente al 22,5% de la semana anterior (un 1,6% menos). Por su parte, los embalses del Júcar se sitúan en el 50,6% de su capacidad, un 0,9% menos que hace siete días, cuando se encontraba en el 51,5%.

Así lo muestran los datos de la última semana del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) publicados este miércoles.

En el caso del Segura, los embalses cuentan con 238 hectómetros cúbicos (hm3) almacenados durante el año actual, por encima de los 196 hm3 del año anterior, pero muy por debajo de su capacidad total (1.140 hm3) y de la media de los últimos diez años (336 hm3).

Respecto al Júcar, sus embalses tienen 1.440 hm3 almacenados durante el año actual, por lo que está por encima de los 1.196 hm3 del año pasado y de la media de 1.198 hm3 de la última década. Su capacidad total es de 2.846 hm3.

A nivel nacional, la reserva hídrica almacena 32.636 hectómetros cúbicos y está al 58,2% de su capacidad. Los embalses han perdido en esta última semana 599 hm3, lo que supone el 1,1% de su capacidad pero se encuentran por encima del nivel que tenían el año pasado, cuando almacenaban 27.732 hm3.

Las precipitaciones han afectado a la vertiente Atlántica y han sido prácticamente nulas en la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en Vigo (A) con 38,8 mm (38,8 l/m2).

Por ámbitos, las cuencas internas del País Vasco siguen a la cabeza de la lista de cuencas con el 76,2% de su capacidad. Por encima del 60% se encuentran el Cantábrico Oriental (73,6%), el Cantábrico Occidental (65,3%), el Miño-Sil (73,2%), el Duero (63,7%), el Tajo (67,3%), Tinto, Odiel y Piedras (74,2%) y las cuencas internas de Cataluña (72,2%).

En cambio, por debajo del 60% figuran Galicia Costa (48,1%), Guadiana (59,3%), Guadalete-Barbate (44%), el Guadalquivir (44,5%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (47,7%), el Júcar (50,6%), Ebro (58,5%) y el Segura (20,9%), que vuelve a estar a la cola.