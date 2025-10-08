Restauran más de 300.000 fotos salvadas del barro de la dana: "Devuelves lo único que no se puede comprar, la memoria"

El CCCC exhibe el proyecto de la UPV, que espera digitalizar con IA unas 90.000 imágenes para devolverlas "sin cicatrices"

El proyecto 'Salvem les fotos' de la Universitat Politècnica de València (UPV) lleva casi un año en marcha para recuperar las fotografías salvadas del barro en la catastrófica dana del 29 de octubre. Desde días después de la barrancada y hasta ahora se han recibido alrededor de 340.000 imágenes por parte de voluntarios y de personas afectadas, de las que se han podido restaurar el 80%.

Se trata de una iniciativa que surgió de manera espontánea, desde los voluntarios que iban a sacar barro y pedían a los vecinos de la zona que no tiraran sus fotos, y que ha reunido durante los últimos meses a profesores, investigadores y alumnos en la UPV para "devolver la memoria" a los damnificados, pero también para reivindicar la importancia de los recuerdos físicos en un mundo digital.

El proceso de limpieza y restauración, que exhibe desde este jueves hasta el 2 de noviembre el Centre del Carme (CCCC), continúa con la digitalización de alrededor de 90.000 de las fotografías entregadas al proyecto, gracias a una inteligencia especial desarrollada por la Politècnica.

"Sin fotografías, tarde o temprano olvidaríamos la cara de nuestros seres queridos, sobre todo de los que no vemos ya. Devuelves lo único que no se puede comprar: la memoria", ha manifestado el profesor de la UPV Pedro Vicente Muñoz, comisario de la exposición en el CCCC junto a las otras dos responsables del proyecto: Esther Nebot y Pilar Soriano. A la presentación han asistido la directora de Cultura de la UPV, Mª José Martínez, y el director-gerente del Consorci de Museus, Nicolás Bugeda.

'Salvem les fotos' se ha desarrollado íntegramente en la UPV con la colaboración de "muchísimas" instituciones y empresas. Se puso en marcha el 4 de noviembre, solo unos días después de la dana, y logró implicar a 200 personas entre investigadores, egresados, colaboradores y la contratación de 79 alumnos gracias a becas con empresas.

Juntos, en un laboratorio instalado en la Facultad de Bellas Artes, se han encargado de la ardua tarea de limpiar las fotos de barro y de higienizarlas, aunque alrededor del 20% de las 340.000 instantáneas recibidas se han tenido que descartar por estar demasiado dañadas.

"Ya no se podía hacer nada, pero siempre que quede una pequeña esquina, un resquicio o una cara reconocible, esa imagen se guarda y se devuelve", ha comentado Nebot, quien ha recordado cómo este pasado martes un joven de la zona se emocionó al recibir una foto restaurada de su bisabuela pensando en dársela a su madre.

DEVOLVER UN "CONTENEDOR DE MEMORIAS"

Para los responsables del proyecto, devolver las imágenes restauradas a los afectados es el momento más especial. Un proceso de devolución que concluirá a finales de año y en el que se intenta entregar las fotos tal y como estaban guardadas en los hogares: en álbumes y en el orden de los momentos fotografiados.

"La foto familiar surge para ser vivida, compartida, manoseada... Esta foto tiene que volver a cumplir su función de contenedor de memorias", ha reivindicado Nebot. Además, ha explicado que cuando devuelven las fotografías restauradas se dan cuenta de que "mucha gente sigue pasándolo mal" un año después de la dana.

Se devuelven las imágenes restauradas a las familias tanto en papel como en soporte digital, para que "si vuelve a ocurrir, esperemos que no, que puedan estar almacenadas de otra manera", ha indicado Muñoz. El profesor también ha destacado que los álbumes familiares son, "en el 95% de los casos", el primer objeto que las víctimas de catástrofes quieren rescatar.

DIGITALIZACIÓN CON IA

Paralelamente, 'Salvem les fotos' puso en marcha el desarrollo de una herramienta de IA con la que se espera restaurar digitalmente alrededor de 90.000 fotografías de las 340.000 recibidas. En este proceso se pueden restaurar principalmente las fotos que estaban almacenadas con plástico en álbumes, ya que solo tienen más dañados los bordes y se reconocen las personas en el centro.

Uno de los retos era "que la IA no tocara las caras", ya que "lo más importante de la inteligencia artificial es decirle lo que no quieres que haga", ha explicado el profesor.

Una vez devueltas todas las fotografías, los responsables de 'Salvem les fotos' prevén que a medio y largo plazo se desarrollen investigaciones sobre la memoria oral rescatada de los recuerdos de la dana.

"Estas 300.000 fotografías, que económicamente no tienen un valor, son la historia de cada una de esas personas y están pensadas para ser consumidas en el futuro (...). Nuestros álbumes los consumirán nuestros hijos para saber quiénes eran sus padres, sus abuelos, cuál es su historia y cuál puede ser su presente y su futuro", ha expuesto Muñoz.

Y ha señalado: Todos hacemos fotos en los bautizos, en los cumpleaños, en las bodas... Al final, cambian las caras, pero el significado de la foto es el mismo para todos".

Por su parte, la responsable del área de Cultura de la UPV ha destacado que este trabajo mezcla los tres fundamentos del arte, "concepto, precepto y afecto", y ha reivindicado el papel de las universidades más allá de la formación con proyectos como este.

El gerente del Consorci de Museus también ha puesto en valor la labor patrimonial y solidaria de las universidades, así como el "compromiso" de la Generalitat con el sector cultural afectado por la dana.