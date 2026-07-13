Retenido un buque pesquero en el Grau de Castelló que supuestamente huyó durante una intervención en 2025

Retenido un buque pesquero en el Grau de Castelló que supuestamente huyó durante una intervención - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

CASTELLÓ 13 Jul. (EUROPA PRESS) - -

Inspectores de Pesca Marítima del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), adscritos a la Subdelegación del Gobierno en Castellón, en colaboración con el Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Castellón, han llevado a cabo una actuación conjunta de control e inspección en el Mediterráneo occidental en la que se ha retenido un buque pesquero tras comprobar que era el mismo que presuntamente huyó durante una intervención en 2025.

La actuación se llevó a cabo el pasado 25 de junio en aguas de la provincia. Durante el operativo, se procedió al abordaje de un buque pesquero de bandera italiana. Tras comprobar su identidad, los inspectores de Pesca Marítima confirmaron que se trataba de la misma embarcación que había sido objeto de una actuación inspectora en aguas españolas durante 2025 y que actualmente estaba navegando con una denominación y una matrícula diferentes.

En relación a aquella actuación del año pasado, el buque estuvo presuntamente implicado en unos hechos constitutivos de una infracción muy grave por falta de colaboración con la inspección pesquera. Por ello, se ordenó el desvío al puerto del Grau de Castelló, donde permaneció retenido a disposición de la autoridad competente.

Para levantar esta retención ha sido necesario constituir una fianza de 65.001 euros, conforme a la normativa aplicable, como garantía del procedimiento administrativo sancionador en curso y abierto por la citada obstrucción.

Esta actuación se enmarca en las labores de control e inspección de la actividad pesquera en el Mediterráneo, orientadas a garantizar el cumplimiento de la normativa comunitaria, la sostenibilidad de los recursos marinos y la igualdad de condiciones entre operadores. Las autoridades subrayan la importancia de la colaboración plena con las inspecciones pesqueras, esenciales para asegurar el cumplimiento efectivo de la normativa vigente y el correcto desarrollo de la actividad pesquera.

Las principales funciones del servicio de Inspección de Pesca Marítima en materia de vigilancia, control e inspección de la actividad pesquera en aguas de su ámbito de actuación están relacionadas con las licencias y autorizaciones de pesca; los aparejos, artes y útiles de pesca; los dispositivos de localización de buques vía satélite (cajas azules); los diarios de pesca, declaraciones de desembarque y de transbordo y todos aquellos libros y documentos donde se registre la actividad de pesca; los productos de la pesca, incluidos aquellos que sean objeto de importación; y el ejercicio de la actividad pesquera en general.