Riba-roja y el Institut Català d' Arqueologia Clàssica realizan trabajos de mantenimiento en Valencia La Vella

VALÈNCIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Riba-roja (Valencia), Robert Raga, y la concejala de Patrimonio y Turismo, Esther Gómez, han visitado este miércoles las excavaciones que el Ayuntamiento y l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica están llevando a cabo en el yacimiento de Valencia La Vella, que comenzaron el pasado 25 de agosto y se prolongarán hasta el 5 de septiembre, con la cofinanciación de la Diputació.

Los trabajos tienen como objetivo el desarrollo de las tareas de mantenimiento del yacimiento como control de vegetación, rebajes y extracción de tierras- y una excavación arqueológica preparatoria para los cursos de arqueología que se retomarán a partir del próximo año, según ha informado el consistorio en un comunicado.

La intervención corre a cargo de un equipo de trabajadores de la empresa Global Geomática y el equipo técnico del ICAC, coordinado por el director científico, Josep Maria Macias. Las actuaciones se centran en la documentación de las estructuras arquitectónicas de contención urbanística de la ciudad visigoda, así como de las paredes y márgenes que se levantaron a partir de la etapa medieval.

Esta información es "determinante" para el trazado de futuros trabajos de adecuación museográfica del interior del yacimiento. También se está extrayendo la capa agrícola que cubre los vestigios arqueológicos a fin de preparar los trabajos del próximo curso de arqueología.

Como en otras actuaciones, la recuperación de monedas y restos de collares femeninos de tradición oriental son una "pequeña constante". Estos objetos se integrarán en los fondos del MUPLA (Museo del Pla de Nadal) y, en un futuro, formarán parte de su nuevo proyecto museográfico, que se instalará en la antigua Casa del Abogado, en proceso de restauración.

Raga ha defendido la apuesta municipal por este proyecto, "como una forma de recuperar y documentar nuestra historia, la importancia que tuvo nuestro territorio en época visigoda, el paso de diferentes civilizaciones atraídas por el Túria y la situación estratégica de nuestro municipio y cómo marcó el devenir histórico de Riba-roja de Túria".

"GRANDES HALLAZGOS"

El yacimiento arqueológico de Valencia la Vella ha aportado "importantes hallazgos" de "gran valor histórico" desde que en 2016 el Ayuntamiento y el Institut Català d'Arqueologia Clàssica iniciaran el proyecto actual de investigación y difusión, en este recinto amurallado de 5,5 hectáreas. No obstante, la primera campaña data de 1978.

El último curso de Arqueología Cristiana y Visigoda de Valencia La Vella se llevó a cabo en 2024 y a lo largo de estos años han pasado decenas de estudiantes de diferentes universidades europas que han sacado a la luz evidencias de civilización en el s.VI y VII. Uno de los hallazgos más destacados fue el enterramiento localizado en 2023 en el sector 1000 del yacimiento, analizado por los investigadores Víctor Morcillo, Òscar Caldés, Itziar Gutiérrez y Auxanne Le Beller.

Esta primera inhumación desvela que se trataba de un menor de entre 8 y 10 años cuya sepultura está datada entre los años 656 y 774 d.C, en el periodo de transición entre el final del mundo visigodo y los inicios de la etapa andalusí.