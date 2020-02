Ribó aboga por hacer las obras del Palau de la Música de València lo antes posible y pide no poner "palos en las ruedas"

Publicado 06/02/2020 16:12:02 CET

VALÈNCIA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València, Joan Ribó, ha señalado este jueves que las obras del Palau de la Música de la ciudad se deben hacer "lo más pronto posible" y ha pedido que no se pongan "palos en las ruedas". "Creo que se tienen que hacer lo más pronto posible pero a la vez tengo que decir que se tiene que poner el mínimo de palos en las ruedas para que las cosas puedan avanzar lo más rápidamente posible", ha expuesto.

Ribó se ha pronunciado de este modo tras recibir en el Ayuntamiento a una representación de mujeres represaliadas durante el Franquismo, preguntado por las críticas hechas por algunos arquitectos respecto a la duración de las obras del recinto musical, estimada en tres años, y por si podría reducirse.

"Me vas a perdonar que me sonría porque también hay arquitectos que nos presentan recursos y nos hacen retrasar como mínimo tres meses más la ejecución de las obras", ha afirmado el primer edil tras formularle la pregunta. Así, ha apostado por acometer y concluir esos trabajos "lo más pronto posible" y ha pedido que no se pongan "palos en las ruedas".

El responsable municipal se ha mostrado dispuesto a "trabajar" en las cuestiones que surjan y a "llegar a acuerdos con el Colegio de Arquitectos, de Ingenieros o de Arquitectos Técnicos como estamos haciendo" pero ha precisado tras ello que lo que no le gusta es "que se nos pongan palos en las ruedas".