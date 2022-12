Cuestiona que la APV sea "juez y parte en la DIA" y que no se hayan tenido en cuenta cuestiones que afectarían a la Albufera

VALÈNCIA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València, Joan Ribó, ha explicado este viernes su voto en contra del proyecto constructivo de la ampliación norte del Puerto de València tal y como se ha dado luz verde en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, ya que, según ha dicho, se trata de una situación "importante" y "estratégica" para la ciudad en la que "no se ha adoptado el camino adecuado".

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios tras el Consejo de Administración del Puerto, en las que ha confirmado que, "como era previsible", ha votado que 'no' a esa actuación al igual que el secretario autonómico de Vicepresidencia, Iván Castañón, también de Compromís.

El primer edil ha justificado su rechazo a la actuación en la "incertidumbre" que genera "desde un punto de vista jurídico el hecho de que la APV sea juez y parte en cuanto a la Declaración de Impacto Ambiental".

"No es normal esto; normalmente, la DIA no la hace nunca el que hace el proyecto, es una cosa absolutamente anormal y es muy fácil que tenga consecuencias a nivel jurídico", ha advertido el primer edil, quien ha subrayado que ya hay una demanda ante los tribunales por esta cuestión.

Al respecto, ha recordado que València ya tiene experiencia con estas actuaciones como con el caso de la ZAL, que ya lleva 25 años en procedimientos judiciales.

En segundo lugar, ha citado lo que incluye el anexo del informe de la Dirección de Costas: la DIA de 2007 --de hace 15 años, ha recalcado-- establece que hay medidas "que se deben hacer entre APV y Costas de mejora de las costas y playas de la zona de El Saler, de Pinedo hacia abajo, y no se ha hecho absolutamente nada". "Y lo reconoce el informe de manera muy clara y eso me parece muy grave. El uno por el otro, la casa sin barrer", ha afeado.

En esta línea, ha subrayado que hace menos de 15 días València recibió de la ONU la declaración de ciudad RAMSAR precisamente por La Albufera y ser una zona protegida a nivel mundial. "Y este parque nos parece muy importante a todos los niveles. Aquí no se está haciendo lo que se debe", ha reprochado.

Por último, ha insistido en la cuestión de la movilidad que lleva aparejada la ampliación. "Si ponemos una ampliación del Puerto importantísima, supondrá un aumento de la movilidad de camiones en València y área metropolitana que no sabe las consecuencias que va a tener", ha advertido.

ESTUDIO DE MOVILIDAD

El primer edil ha admitido que se habla de construir una salida norte subterránea o un puente, con "centenares de millones" de coste, pero mientras tanto "tendremos camiones en la ciudad". En este punto, ha reclamado un "estudio de manera muy clara" porque también existen soluciones ferroviarias, entre otras, que considera que no están estudiadas. "Mientras no esté claro, tenemos claro que no beneficia a la ciudad sino que la perjudica", ha zanjado.

Ribó ha aludido también a las protestas en contra de la ampliación de colectivos como la Comissió Ciutat-Port, que se ha concentrado a las puertas del consejo de administración, y ha recordado las celebradas a finales del franquismo en defensa de El Saler.

"Cuando oigo a estas personas fuera diciendo que no, me recuerda cuando en el tardofranquismo decían 'El Saler para el pueblo', porque había gente que quería que El Saler fuera el mar Menor; y eso no se pudo parar del todo pero sí fundamentalmente; me acuerdo que la gente quería que el Turia fuera verde y no autopista de ocho carriles", ha rememorado.