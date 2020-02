Ribó cree que es "importante" que Fuset declare por prevaricación para que pueda demostrar que "no hay nada"

Publicado 15/02/2020 14:26:19 CET

Català cree que es "evidente que se deben depurar responsabilidades políticas por prevaricación administrativa"

VALÈNCIA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València, Joan Ribó, ha asegurado que es "importante" que el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, declare en el juzgado acusado de un presunto delito de prevaricación para que pueda demostrar "de una manera muy clara" que "sencillamente no hay nada".

Así se ha manifestado Ribó este sábado a preguntas de los medios en el acto de apertura del nuevo centro de la Universidad Popular del Parque Central, tras conocer que la Fiscalía Provincial de Valencia pidió que se abriera una investigación por un presunto delito de prevaricación contra el concejal por conceder la explotación de servicios de hostelería a cambio del montaje de las gradas de los conciertos de Viveros.

Ribó ha manifestado que le parece "importante" que se abra la vía de la prevaricación para que Fuset "pueda declarar y demostrar de una manera muy clara que de esto sencillamente no hay nada" y ha explicado que al concejal "en ningún momento le han pedido ninguna declaración sobre este tema". "No digo que lo celebre, pero prácticamente sí", ha añadido Ribó.

Además, preguntado por las peticiones de cese o dimisión de Fuset por parte del PP o Cs, el primer edil ha manifestado que los 'populares' "se han de preocupar en que hoy en varios medios se habla mucho de corrupción, de un señor que se llama Zaplana y de otro que se llama Cotino". "Ahí sí que hay corrupción", ha señalado Ribó.

"El PP tiene mucho trabajo del que preocuparse, ya que ayer se hicieron declaraciones por el tema de pitufeo", ha asegurado Ribó, al tiempo que ha exigido a los 'populares' que "no intenten eludir las responsabilidades hablando de otras cosas". "Pueden decir lo que quieran, pero primero que arreglen su casa, que tienen mucha mierda que arreglar", ha pronunciado Ribó.

CATALÁ (PP) INSISTE EN "DEPURAR RESPONSABILIDADES POLÍTICAS"

Por su parte, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, ha manifestado que "es evidente que se deben depurar responsabilidades políticas por prevaricación administrativa, teniendo en cuenta además que los magistrados señalan que esa prevaricación tiene un nexo causal directo que fue desgraciadamente la muerte de una persona".

La portavoz 'popular' ha defendido que "si la Fiscalía de motu proprio no hubiera abierto un proceso paralelo por esa prevaricación, el PP lo hubiera impulsado". "Estaba clarísimo que se señalaba prevaricación, un delito reconocido y tipificado en el Código Penal", ha añadido.

En esta línea, ha insistido en que "si Ribó no se puede esconder ante esta situación, no puede continuar diciendo que no es corrupción algo que está tipificado en el Código Penal".

Catalá ha exigido que "alguien tiene que asumir responsabilidades políticas, ya que ha muerto una persona porque la administración no ha actuado como debería".

Finalmente, ha criticado que Compromís "ha exigido siempre esa responsabilidad pero ahora no están dispuestos a asumirla" y ha garantizado que el PP "va a exigir que la asuman". "Compromís ha de ser coherente y aplicarse esa misma medida cuando gobierna que cuando la pedía en la oposición ", ha añadido.