Ribó dice que le gustaría ver a Iglesias como presidente de Madrid antes que a Ayuso: "Estoy del lado izquierdo"

VALÈNCIA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València, Joan Ribó, ha asegurado este martes que le gustaría ver de presidente de la Comunidad de Madrid al vicepresidente segundo del Gobierno central y líder de Podemos, Pablo Iglesias, antes que a la actual presidenta de esta autonomía y miembro del PP, Isabel Díaz Ayuso.

Así, Ribó ha indicado que él, miembro de Compromís, está situado en el "lado izquierdo de la política" y Ayuso, "en el lado derecho extremo", por lo que ha señalado que los planteamientos de Iglesias le gustan más.

El primer edil se ha pronunciado de este modo durante su participación en un evento de Nueva Economía Fórum, preguntado por si le gustaría ver a Pablo Iglesias como presidente madrileño después de que este haya anunciado su decisión de dejar el Ejecutivo central para concurrir a las elecciones de la comunidad de Madrid.

"La respuesta es muy sencilla: antes que a Ayuso, por supuesto que sí. Lo tengo clarísimo. Estoy del lado izquierdo de la política y Ayuso está en el lado derecho extremo de la política. Todos sus planteamientos a mí no me gustan y los planteamientos de Pablo Iglesias me gustan mucho más, los comparto muchísimo más", ha respondido Ribó.

Asimismo, preguntado por su opinión sobre la decisión del líder de Podemos de dejar el Ejecutivo central para concurrir a las elecciones madrileñas, el alcalde ha indicado que le ha "extrañado" porque "es una decisión muy poco frecuente" y "absolutamente extraña" en "los comportamientos políticos habituales".

El responsable municipal ha comentado, en este sentido, que no es habitual que "un vicepresidente del Gobierno dimita para presentarse a unas elecciones autonómicas". "No sabría interpretarlo", ha agregado.

"NO PARECE MUY APEGADO AL SILLÓN"

No obstante, Joan Ribó ha apuntado que como "primera interpretación" podría decir que "este señor no parece muy apegado a su sillón".

"El tema de Madrid ha cogido mucha importancia. Yo lo veo desde lejos, seguramente tiene más importancia que la que yo pueda darle", ha añadido el alcalde de València, que ha deseado a Pablo Iglesias "mucha suerte" y que "las cosas funcionen".