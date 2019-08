Ribó dice que no ha intervenido en la Junta de Desagüe y prefiere no presidirla porque es un cargo honorario

Publicado 08/08/2019 15:49:23 CET

VALÈNCIA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València, Joan Ribó, ha destacado que no ha intervenido en los conflictos de la Junta de Desagüe de l'Albufera, por lo que le parece "más importante no estar" en la presidencia del ente, ya que se trata de un cargo honorario.

Así se ha expresado este jueves el primer edil al ser preguntado por los periodistas sobre su renuncia a la presidencia de este órgano, después de la visita del alcalde a La Marina de València, en la que ha estado acompañado de la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra.

"La Junta es un tema en el que no tengo ninguna participación, soy un presidente honorario. En un momento en el que hay unos conflictos que yo no he intervenido, me parece más importante no estar, sencillamente", ha sostenido Ribó.

La Junta de Desagüe de l'Albufera rechazó este martes que Ribó pudiera abandonar su presidencia y delegar el cargo en este propio órgano, que ostentaba por la delegación del primer edil el concejal encargado de Devesa-Albufera, Sergi Campillo. "El alcalde es tan libre de delegar como lo es la Junta de no aceptar tal delegación. Hay que estar a las duras y a las maduras", sostuvo la Junta.

El pasado 17 de julio la Fiscalía Provincial de Valencia incoó, por una parte, diligencias de investigación penal y, por otra, preprocesales contencioso administrativas, tras haber tenido conocimiento de un "alarmante" descenso de los niveles de agua del lago de la Albufera, causado de la Junta de Desagüe.