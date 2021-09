Ribó dice que la situación del barrio de Orriols se debe abordar desde el ámbito policial, social y cultural

Anuncia que se reunirá con los vecinos para trabajar con un "plan general" y que pedirá un encuentro con Calero para tratar el tema

VALÈNCIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València, Joan Ribó, ha asegurado este jueves que la situación que vive el barrio de Orriols respecto a la seguridad y la convivencia se debe abordar no solo desde el ámbito policial sino también desde el social y el cultural, por lo que ha apostado por tratar este asunto con un "plan general" de actuación y de un modo "amplio".

Ribó ha anunciado que tiene previsto reunirse con los vecinos de esta zona de la ciudad para analizar estos asuntos y ha asegurado que tras ese encuentro pedirá una reunión con la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, con el fin de trasladarle las conclusiones y decisiones que adopten y analizar la situación desde el plano policial.

El primer edil se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa que ha ofrecido para presentar la nueva ordenanza solar de la ciudad, preguntado por la riña tumultuaria registrada este miércoles por la tarde en el barrio de Orriols. La pelea se saldó con nueve personas detenidas y otras tres heridas, así como con diversas armas blancas incautadas.

"Es muy lamentable la pelea que se produjo ayer", ha señalado Joan Ribó, que ha indicado que ha podido ver las imágenes de ese altercado a través de un vídeo y ha lamentado los problemas "de falta de convivencia importante" que se dan en ese barrio.

El responsable municipal ha afirmado que el consistorio está trabajando en esas cuestiones y ha destacado que las tratará con los vecinos. "Nosotros vamos a trabajar con los vecinos para intentar hacer un plan general para todo el barrio" y "trabajar en un sentido amplio, no solo desde el lado policial sino también desde el de los servicios sociales y la cultura", ha expuesto.

Asimismo, Joan Ribó ha resaltado su intención de reunirse también con la delegada del Gobierno para abordar lo sucedido en Orriols y llevar a cabo un "tratamiento policial más específico para abordar los problemas que están apareciendo".

"Nosotros trabajaremos con los vecinos, en primer lugar, y con los servicios de seguridad, de la policía, la nuestra --la Policía Local-- y la que no es nuestra --la Policía Nacional--, para evitar y par controlar todas estas manifestaciones", ha declarado el primer edil.

Preguntado por si ha abordado ya con Gloria Calero de estos asuntos, Ribó ha explicado que ha hablado con ella "informalmente" de esos temas pero ha afirmado que no ha pedido aún formalmente un encuentro con ella porque primero quiere tener una reunión con los vecinos de Orriols.

"No quiero que sea solo una cuestión policial. Hay aspectos policiales, pero también otros que quiero abordar previamente con los vecinos. En el momento en que tenga la reunión con los vecinos, formalmente le pediré la reunión a la delegada del Gobierno", ha manifestado.

El alcalde ha considerado que "no es, como está haciendo la derecha solo una cuestión de seguridad" sino "una cuestión más amplia" que se tiene que abordar desde distintos ámbitos como ha dicho. Joan Ribó ha precisado que no hay fecha todavía para el encuentro con los ciudadanos. "Se está negociando e intentando concretar una fecha. Aún no está cerrada", ha planteado.

Con todo, el primer edil ha destacado que València es "una ciudad en la que los niveles de delincuencia en estos momentos son bajos". "No quisiera que se cayera en el alarmismo", ha subrayado.

ORDENANZA DE CONVIVENCIA

Igualmente, se ha mostrado dispuesto a abordar problemas de seguridad o de convivencia que se dan en otras zonas de València y ha citado la plaza de Honduras, el Cabanyal o Marxalenes y los botellones.

"Lo que queremos es abordar globalmente todo esto", ha aseverado, al tiempo que ha comentado que el botellón "está relacionado con la Ordenanza de Convivencia en la que está trabajando la policía en este momento".