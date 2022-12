Ribó insta al Valencia CF a responder a las condiciones para el Nou Mestalla y el club reclama más concreción

El alcalde asegura que en el Ayuntamiento "no hay ninguna voluntad de postergar el inicio de la construcción"

VALÈNCIA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València, Joan Ribó, ha pedido a la presidenta del Valencia CF, Lay Hoon Chan, en una reunión este martes que el club responda a los documentos remitidos por el Ayuntamiento para trabajar las condiciones del convenio para la construcción del Nou Mestalla, porque "la pelota está en su tejado".

Por su lado, los responsables del club se han comprometido a enviar sus comentarios en las próximas dos semanas, pero han reclamado al consistorio mayor concreción en aspectos como el precio y capacidad del polideportivo de Benicalap.

El alcalde ha recibido este martes una visita protocolaria del miembro del Consejo de Administración del Valencia CF, Wee Kiat Lim --hijo del máximo accionista Peter Lim--, la presidenta Lay Hoon Chan y el director corporativo, Javier Solís.

El encuentro se ha producido después de las declaraciones de la presidenta del club de fútbol en la Junta de Accionistas del lunes y tras una rueda de prensa de la vicealcaldesa de València y concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, en la que la edil ha dado a conocer los detalles de la primera parte del convenio que se debe suscribir entre el Ayuntamiento y el club deportivo para avanzar en la construcción del nuevo estadio. El consistorio envió el texto el pasado 16 de noviembre y no ha obtenido respuesta. Entre otras condiciones, establece que el Valencia CF podrá comercializar el terciario contemplado en los terrenos del Nou Mestalla, antes de finalizar las obras del campo, si asume el coste del polideportivo de Benicalap y pone en valor restos arqueológicos localizados en el terreno.

Tras la reunión con el alcalde, el director corporativo del Valencia CF, Javier Solís, ha calificado la misma de "positiva" y ha afirmado que el club ha acordado con Joan Ribó trabajar a partir del documento que envió el consistorio y "concretarlo".

En declaraciones a los medios, Solís ha indicado que no se ha fijado un plazo para ello pero ha asegurado que desde el club serán "súper ágiles" y enviarán sus "comentarios" sobre el texto "no en más de una o dos semanas". "Nosotros estamos deseosos de poder entrar en ese debate para pulir los detalles", ha asegurado.

En ese sentido, ha reclamado al Ayuntamiento "concretar" determinados aspectos que no figuran en el documento remitido por el consistorio, como el precio y capacidad del polideportivo de Benicalap o "saber si se puede vender un terciario con la intención de invertirlo en el campo".

"UN MUNDO DE INCERTIDUMBRE"

Solís ha hecho hincapié en que el texto que remitió el Ayuntamiento de València el pasado 16 de noviembre finaliza con que "todo se concretará en un convenio" y ha pedido "ir un paso más allá", porque "eso es un mundo de incertidumbre y lo que hay que dar es certidumbre".

El director corporativo del Valencia CF ha remarcado que el Ayuntamiento y el club no están "lejos ni muchísimo menos a nivel urbanístico" y tienen un "objetivo común" que es encontrar la mejor solución para la ciudad y los aficionados

Preguntado por las declaraciones de la vicealcaldesa y concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, sobre que el club puede pedir licencias de obras ya, Solís ha insistido: "En ese tema precisamente lo que queremos es concreción, nosotros presentamos una modificación de licencia hace ya muchos meses y no hemos recibido nada por escrito".

"Pongamos negro sobre blanco todas las condiciones, entonces podremos dar paso, si no yo entiendo que desde cierto punto para el aficionado y la ciudadanía parece que estemos hablando distintos idiomas y no, estamos hablando el mismo, que es el bien común para la ciudad, el Valencia CF y sus aficionados, que es lo que nos tiene ocupados", ha subrayado.

Sobre si el Valencia CF pagará el polideportivo para poder comercializar el terciario contemplado en los terrenos del Nou Mestalla, Solís ha señalado que ese es uno de los detalles que quieren concretar y ha reiterado el compromiso de construir el pabellón para los vecinos de Benicalap.

LAY HOON CHAN "NO ENTRÓ EN POLÉMICA"

Asimismo, preguntado por si no convendría que el club se reuniera con Sandra Gómez --ausente en el encuentro de este martes con el alcalde--, Solís ha afirmado que "esto no va de personas, va de instituciones y va de hechos".

Además, sobre el tono de las declaraciones de la presidenta del club de fútbol, Lay Hoon Chan, después la Junta de Accionistas de la entidad, el director corporativo ha asegurado que "lo que hizo fue un relato factual de los hechos" y que "no se entró en polémica" ni "había ninguna otra intención". Además, ha recalcado que Lay Hoon Chan "dijo que el acercamiento con las instituciones y el Ayuntamiento ha de seguir siendo totalmente amistoso y colaborativo". "Ir más allá o buscar tres pies al gato, no", ha apostillado.

"Nosotros no pedimos absolutamente ningún descuento ni trato de favor o beneficio que no estuviera en la ATE", ha zanjado Javier Solís.

RIBÓ: "LA PELOTA ESTÁ EN SU TEJADO"

Por su parte, el alcalde de València, también en declaraciones a los medios, ha explicado que en la reunión ha instado al club a responder a los dos documentos del convenio remitidos por el consistorio sobre la avenida de Les Corts y el Nou Mestalla, para que una vez cuenten con su contestación el consistorio pueda concretar otros aspectos. "La pelota está en su tejado", "nosotros hemos enviado unas fichas urbanísticas" y "ellos nos han de responder y a partir de ahí podremos avanzar", ha sostenido.

Además, el alcalde ha insistido en que "el Ayuntamiento quiere que se termine el estadio lo antes posible" y "no hay ninguna voluntad de postergar el inicio de la construcción, como se había dicho", pero que se quiere "trabajar para que salga bien", con "seguridad jurídica" y las "condiciones adecuadas" que se plantearon en su día. "Por eso estamos trabajando en estas fichas y después trabajaremos en el convenio entre el Ayuntamiento y el club", ha agregado.

Sobre la reclamación del Valencia CF de que se aporte más concreción, Ribó ha señalado que "evidentemente no se ha acabado de concretar" porque esto vendrá "después de que se acepten, rechacen o negocien las condiciones" enviadas por el Ayuntamiento. "Por ejemplo, dan la licencia de terciario en el Nou Mestalla cuando tengamos un compromiso del polideportivo. "Evidentemente faltan concreciones y eso viene en el convenio a posterior. Eso ya se lo he dicho, respondednos y a partir de ahí hablamos", ha indicado.

Además, ha subrayado que el consistorio quiere ser "muy riguroso en respetar las condiciones anteriores de la Actuación Territorial Estratégica (ATE)".

Por otro lado, preguntado por su valoración de las declaraciones de la vicealcaldesa en las que este martes ha aseverado que es "mentira" lo que comentó Lay Hoon sobre no tener ninguna propuesta del Ayuntamiento, Ribó ha insistido en que el 16 de noviembre se envió documentación. "Si alguien ha dicho algo que no es eso, yo no utilizo determinados términos", ha expresado, antes de recalcar que él sabe "perfectamente" lo que manifestó la presidenta y por ello ha querido "dejar claro dos cosas que ayer se dijeron en sentido contrario".

Sobre si él y Sandra Gómez "van en la misma línea" o hay "dos realidades distintas" en el Ayuntamiento, Joan Ribó ha asegurado que ha hablado con la vicealcaldesa sobre lo que ha tratado en la reunión con la presidenta. El primer edil ha señalado que "cada uno tiene su forma de hablar" y "cada uno tiene una percepción sobre lo que se dice".

Asimismo, cuestionado sobre la posibilidad de que Peter Lim avale económicamente la actuación, el alcalde ha señalado que no es su posición entrar en esta cuestión sino que le compete a la empresa. "Que lo pague Peter Lim o Santa Rita, no entro en ese tema", ha comentado.