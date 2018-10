Ribó se muestra "muy prudente" ante la petición del fiscal para que se archive la causa de la encuesta fallera

Publicado 26/07/2018 12:23:27 CET

VALÈNCIA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València, Joan Ribó, se ha mostrado este jueves "muy prudente" respecto a la petición formulada por la Fiscalía para que se archiven las actuaciones en la causa abierta contra en él en el Juzgado de Instrucción número 9 de València por negar a la oposición en el consistorio el expediente de la encuesta sobre las Fallas.

Joan Ribó ha manifestado que hay que esperar y no se ha querido pronunciar al respecto, aunque ha señalado que es algo sobre lo que no puede opinar "negativamente".

"Esa es una medida que ha tomado el fiscal. Esperaré. A mí me gusta ser prudente en estas cosas. Evidentemente, no lo puedo valorar negativamente, sino todo lo contrario, pero quiero ser muy prudente porque quien toma la decisión no es el fiscal sino el juez aconsejado por el fiscal. Evidentemente, es una valoración que yo tengo que hacer no en negativo", ha aseverado el alcalde.

Ribó se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los medios de comunicación antes de comenzar en el Ayuntamiento de València el pleno ordinario de julio, preguntado por esta solicitud del fiscal en la causa que le afecta.

Esta petición del fiscal llega después de la declaración en calidad de investigado del alcalde por presuntos delitos de prevaricación e impedimento del ejercicio de los derechos cívicos. En ese momento, Joan Ribó defendió que la denuncia que presentó un asesor del PP ---que se encuentra investigado por el presunto 'pitufeo' en el caso Taula, según recordó-- tenía la "clara voluntad política" de "intentar demostrar ante la sociedad algo imposible, que todos somos iguales".