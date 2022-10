Ribó muestra "respeto" ante el cese de Mollà y señala que "lo importante es que funcione bien el Gobierno valenciano"

VALÈNCIA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València y portavoz de Compromís, Joan Ribó, ha mostrado este martes "respeto" ante el cese de Mireia Mollà, también miembro de Compromís, como consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica y ha señalado que "lo importante es que funcione bien el Gobierno valenciano".

Ribó ha apuntado que no conoce "los detalles" de esta decisión y ha explicado que la ha conocido a través de la vicepresidenta, portavoz del Consell e integrante de Compromís, Aitana Mas. Asimismo, ha manifestado que ha sido esta última la que le ha "informado directamente" de la salida de Mollà del Consell y ha considerado que medidas como esa "son cosas que dentro de los gobiernos se gestionan".

El primer edil se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los medios de comunicación antes de iniciar su viaje hacia la ciudad francesa de Grenoble, donde este jueves se conocerá si València es designada Capital Verde Europea 2024.

Preguntado por el cese de Mireia Mollà y el nombramiento de la secretaria autonómica de Salud Pública en la Conselleria de Sanidad y componente de Compromís, Isaura Navarro, como nueva titular de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Joan Ribó ha manifestado también que este no es el primer cambio que se da en el Ejecutivo autonómico entre los miembros de su coalición.

"A mí me ha informado directamente Aitana Mas hace muy poquito. No tengo los detalles del tema pero lo que puedo decir es que estas son cosas que dentro de los gobiernos se gestionan y se desarrollan", ha declarado el alcalde.

Tras ello, ha expresado "respeto", como se mostró cuando en la ciudad de València y en el gobierno local que él preside se hizo un cambio que afectó al edil Pere Fuset, que fue sustituido por Carlos Galiana --ambos de Compromís también--. "Se respetaron sin ningún problema", ha insistido.

"Aitana --Mas-- me ha comunicado este cambio. Le he dicho que lo respetaba, como no puede ser de otra manera. Estoy seguro de que esto supondrá que funcione adecuadamente el Gobierno valenciano" en los próximos meses", ha agregado el responsable municipal. "Lo importante es que funcione bien el Gobierno valenciano", ha remarcado.

Ribó ha reiterado que en el Consell "ha habido muchos cambios" que han afectado a la parte que representa Compromís y ha aludido a la decisión del exconseller de Cultura y Educación, Vicent Marzà, de dejar el cargo y a la salida de la exvicepresidenta y exportavoz Mónica Oltra.

"DENTRO DE LA NORMALIDAD"

"No es una cosa extraña. Es una cosa que yo querría que se entendiera dentro de la normalidad y de la voluntad de ser muy eficaces en el gobierno", ha apostillado el alcalde de València.

Preguntado por si el cese de Mireia Mollà podría poner el peligro el Botànic, el ejecutivo autonómico que forman PSPV, Compromís y Unides Podem, Joan Ribó ha respondido que no cree que se esté en esa dirección: "No pienso que estemos en esa dirección". A la vez, ha apuntado que ese gobierno depende "de la Generalitat".

Tras ello, ha indicado, como responsable del ejecutivo de la capital valenciana --el conocido como Govern del Rialto que forman Compromís y PSPV-- que lo que puede asegurar es que se continuará trabajando "a nivel de coalición".

"Lo que puedo asegurar es que nosotros continuaremos trabajando con todas nuestras fuerzas para que el gobierno de la ciudad continúe trabajando de la mejor manera posible a nivel de coalición. Eso quiero que quede claro", ha apuntado Joan Ribó.