Ribó sobre Pere Mayor: "No puedo negar que es una noticia que no me ha gustado"

VALÈNCIA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

"No puedo negar que es una noticia que no me ha gustado": esta ha sido la reacción del alcalde de València, Joan Ribó al ser preguntado por las informaciones sobre el sumario del caso Azud que aluden a una supuesta reunión del exdirigente del Bloc Nacionalista Valencià Pere Mayor con la trama para una operación urbanística.

En declaraciones a los medios en València, Ribó ha asegurado que le "sorprendió" la noticia y que le gustaría "tener más claridad al respecto" ya que no tiene toda la información. "Por eso nos hemos personado, para obtener la información", ha agregado.

Además, el alcalde ha dicho "no saber si son ciertas o no" las explicaciones de Mayor. Según publica Valencia Plaza, Mayor ha asegurado que su labor era conseguir las parcelas y poner en contacto a los propietarios con el consistorio "para que negociaran" e insiste en que nadie le hubiera pagado esa cantidad de doce millones por esas gestiones.

El nombre de Mayor aparece en el sumario relacionado con la operación del PAI La Capella de Burjassot, que consistía en el desarrollo de un PAI que permitiera la reclasifiación de terrenos no urbanizables a urbanos de uso terciario para promover un centro comercial y de negocios.

Mayor participó en una reuinión en representación del grupo GameLlons que, según la UCO, no guardaría relación formal con ninguno de los grupos empresariales implicados, CVC --de Axis-- y Almugaga --Eroski--.

Según el informe de la UCO, CVC encargó a GameLlons la mediación en la compraventa de terrenos y el asesoramiento, con unos honorarios de 12,6 millones de euros y, además, en el caso de que CVC vendiera su participación en la promoción con anterioridad y obtuviera un beneficio, un 10% del mismo.