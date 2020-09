Ribó rechaza la salida del gerente de EMT València por el fraude: "Creo que no es responsable de ese tema"

VALÈNCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València, Joan Ribó, ha rechazado este viernes que el gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de la ciudad, Josep Enric García, tenga que dejar este puesto como consecuencia de la estafa de 4 millones de euros registrada el pasado año en la compañía y ha descartado que este tenga alguna responsabilidad respecto a ese fraude.

Ribó se ha pronunciado de este modo durante la visita que ha realizado junto a la vicealcaldesa y concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, a San Vicente de la Roqueta tras finalizar las obras arqueológicas de este espacio.

"Yo no soy partidario de la salida del gerente de la EMT porque creo que no es responsable de ese tema. Yo no soy partidario, creo que no es una responsabilidad suya", ha respondido el primer edil preguntado por si es partidario de que García abandone su cargo en la compañía a partir de al estafa detectada.

Tras ello, ha considerado que "la responsabilidad es muy clara" y la ha alejado de directivos de la entidad. Joan Ribó ha situado la responsabilidad en "la persona que, de alguna manera, indujo este tema y las personas que lo permitieron", en alusión a la jefa de Administración de la EMT, despedida tras conocerse el fraude, y Caixabank, la entidad a través de la cual se realizaron las transferencias de esta operación.

"Estoy hablando de una entidad bancaria y de una persona. Creo que estas son las responsabilidades, que están muy claras incluso a nivel judicial", ha precisado el alcalde de la capital valenciana.

Preguntado por si además de las responsabilidades que puedan surgir en el proceso judicial abierto para investigar la estafa podría darse alguna otra de carácter político, Ribó ha resaltado que él no forma parte de la comisión de investigación de la EMT y que eso es algo que no puede decir. "No estoy en la comisión y no lo puedo decir. Esto se está trabajando en estos momentos", ha expuesto.

No obstante, ha apuntado la conveniencia de contar en la compañía con "mecanismos de mejora" que impidan que se puede producir de nuevo un hecho como este "Creo que se tendrá que hablar de mecanismos de mejora. Ha habido un tema y se tienen que buscar los mecanismos para que esto no pase más", ha planteado, además de instar a "hacer un esfuerzo" para que sea así.

"Por tanto, se tienen que plantear los mecanismos y se tienen que buscar responsabilidades, independientemente del tema judicial que está siguiendo su marcha y tiene su dinámica", ha añadido el primer edil. Ha dicho que los trabajos de la comisión de investigación están "muy adelantados" y que "en el momento acabe debe presentar las conclusiones".

Por su parte, preguntada por si el PSPV --socio del gobierno local junto a Compromís-- es partidario de pedir responsabilidades al gerente por la estafa, la vicealcaldesa y portavoz socialista en el consistorio ha señalado también que ella no está en la comisión de investigación de la EMT.

A continuación, Sandra Gómez ha defendido el trabajo de los concejales y miembros del Consejo de Administración de la EMT que integran ese órgano. "Nosotros propusimos que hubiera una comisión de investigación y respetamos el trabajo que hacen los compañeros que forman parte de ella y que están a día de hoy trabajando en acordar unas conclusiones conjuntas", ha afirmado.

A su vez, Gómez ha apuntado que los socialistas, que presiden dicha comisión a través de la edil Elisa Valía, estarán "a lo que se acuerde por parte de todos los grupos políticos" en ese órgano. La vicealcalde ha considerado que ha llegado "el momento de concluir el trabajo que ha realizado en la comisión" tras estar "un año trabajando" sobre el fraude.

Respecto a la documentación solicitada por la oposición municipal sobre la EMT y por si cree que se debe facilitar cuando se cierre la comisión de investigación, el Joan Ribó ha aseverado que de esa información pedida "hay mucha que ya la tiene, otra que no se puede dar porque no existe y otra que tiene problemas por una cuestión de protección de datos".

El alcalde ha añadido que "por supuesto, se debe dar toda la información posible que no se haya dado" aunque ha matizado que "se tiene que dar respetando toda la legislación".

"CONTINUAMENTE CONDICIONADA"

Por otro lado, Sandra Gómez ha aludido a la petición por parte de la oposición de "nuevas sesiones" de la comisión de investigación "a raíz de una información que ha salido en sede judicial" y ha instado a "distinguir claramente el trabajo que tiene una comisión de investigación en el Ayuntamiento de València, que es político", y "las informaciones que puedan salir puntualmente en un procedimiento judicial que tiene que seguir su marcha y que va a durar más que nuestra comisión de investigación".

Así, la vicealcaldesa ha apuntado que "esta no puede estar continuamente condicionada" por "lo que pasa en los juzgados" y ha apostado por terminar ya el trabajo de dicha comisión. "Hace un año que se empezó a hablar de este tema y nosotros consideramos que ya ha llegado el momento de concluir y no alargarlo interesadamente, como quiere la oposición, con más sesiones que desde nuestro punto de vista son innecesarias", ha declarado.

Gómez ha insistido que redactar el informe final sobre la estafa y hablar de responsabilidades o no compete a quienes "están trabajando" en la comisión de investigación. "Ellos tienen su propia dinámica. Respetamos la dinámica", ha agregado Ribó en este sentido.