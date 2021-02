Ribó reitera sobre las protestas por Hasél que "la actuación de la Policía deber ser proporcionada a la situación"

Precisa que su postura "no implica ni defender" al rapero "ni no defenderlo": "Ni me resulta excesivamente amable ni empático"

VALÈNCIA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València, Joan Ribó, ha reiterado este lunes respecto a las protestas por el encarcelamiento Pablo Hasél que "la actuación de la Policía debe ser proporcionada a la situación", al tiempo que ha indicado que decir esto no implica "ni defender" al rapero "ni no defenderlo".

Ribó se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa que ha ofrecido para presentar la nueva página web del Ayuntamiento, preguntado por si tras lo sucedido este fin de semana en Barcelona sigue pensando que fue desproporcionada la acción policial en las protestas por el encarcelamiento de Hasél.

El primer edil, que afirmó que las movilizaciones en València fueron "fundamentalmente pacíficas, señaló el pasado jueves en su cuenta de Twitter que "una actuación desproporcionada de la Policía Nacional no aumenta la seguridad" sino que "aumenta la crispación social de forma gratuita". Joan Ribó insistió el viernes en reclamar una acción policial "proporcionada" ante protestas como las celebradas en esta ciudad.

"Yo solamente hablé de la actuación la Policía en València" y no "de los temas de Barcelona", ha respondido este lunes el responsable municipal, que ha precisado que "Barcelona es una cosa y València otra". A su vez, ha asegurado estar "muy contento" de "estar en València y de no estar en Barcelona, donde la violencia y el pillaje no son precisamente una buena situación".

"Yo de esto no hablé y no voy a hablar, entre otras cosas, porque no tengo datos suficientes", ha agregado Joan Ribó, que ha explicado que lo que planteó en su tuit fue "respecto a una actuación muy concreta" y ha apuntado que habló de "desproporción en base a eso".

Ribó ha reiterado que "la desproporción puede venir por exceso o por defecto" y ha considerado que en las últimas protestas en la capital valenciana hubo "acciones excesivas" por parte de los agentes policiales "que se tendrían que controlar". Ha añadido que la Delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Glòria Calero, "ha comentado que las iba a analizar".

Tras ello, el primer edil ha apuntado que en València se han dado desde la Policía "actuaciones por defecto" y ha aludido la manifestación del 9 d' Octubre, "en los tribunales", que fue "violentamente atacada por grupos de extrema derecha" y "seguramente, no suficientemente controlada por parte de la Policía". "Ahí hubo una desproporción por defecto", ha señalado.

"Creo que la actuación de la Policía debe estar proporcionada a la situación", ha insistido a continuación Joan Ribó, que ha aclarado que decir esto "no implica ni defender a Hasél ni no defenderlo". "A mí el señor Hasél ni me resulta excesivamente amable ni excesivamente empático", ha afirmado.

En este punto, el responsable municipal ha recordado "una frase que le atribuyeron a Voltaire" aunque "no era suya". "Aquello de no pienso como usted pero daría mi vida, en mi caso la capacidad de que me critiquen porque es así de sencillo, para que pueda continuar opinando sobre determinadas cosas", ha expuesto.

"ROTUNDAMENTE NO ME IDENTIFICO"

Ribó ha manifestado que se trata de "una cuestión de la libertad de expresión" y ha subrayado que "eso no implica identificarse con las palabras o los planteamientos de una persona --Pablo Hasél-- con la que tengo que decir que rotundamente no me identifico".

Por otro lado, preguntado por si ha hablado con la delegada del Gobierno tras las protestas registradas en València por el encarcelamiento del rapero, el alcalde ha indicado que tiene previsto hablar con ella este lunes. "Tengo que hablar con ella a lo largo de hoy", ha aseverado.