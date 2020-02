Ribó valora que Valenciaport reduzca afecciones en su ampliación pero estudiará si sigue pidiendo la DIA

Publicado 20/02/2020 15:04:28 CET

VALÈNCIA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València, Joan Ribó, ha valorado este jueves que Valenciaport renuncie a la ampliación del dique de abrigo y al dragado del canal de acceso del proyecto de ampliación norte del puerto de esta ciudad y ha indicado que esto supone "un paso muy importante" para reducir afecciones sobre las playas del sur de la capital valenciana.

No obstante, el primer edil ha indicado que debe estudiar si seguirá pidiendo una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para acometer dicha actuación como ha estado reclamando.

Ribó ha realizado estas declaraciones a los medios tras conocer el anuncio que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha hecho al respecto durante su comparecencia en las Corts. En concreto, la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) renuncia a estirar en 500 metros el dique de abrigo de la ampliación norte, así como al dragado del canal de acceso a la nueva terminal hasta los 22,5 metros. Con los 18 actuales es sufiente, han precisado desde la entidad.

El responsable municipal ha manifestado su "satisfacción" y ha señalado que está "muy contento" por este anuncio que, según ha dicho, le ha comunicado personalmente el presidente de la APV, Aurelio Martínez.

Joan Ribó ha afirmado que el dragado del canal de acceso y el dique seco son los "dos elementos que más podían afectar a las playas del sur" de València "negativamente" y ha insistido que renunciar a ellos representa "un paso muy importante" para evitar esa circunstancia.

"Por tanto, es una buena noticia. Yo hoy me siento muy contento de haber tenido que mantener una posición contra viento y marea y que votar que no a determinadas cosas en defensa de la sostenibilidad. Me alegro muchísimo de que lo hayamos entendido todos. Es un día importante", ha expuesto.

Tras ello, preguntado por si esta posición significa que no pedirá como ha estado haciendo hasta ahora la elaboración de una nueva DIA para acometer la ampliación norte del puerto de València, el alcalde ha resaltado que las renuncias se han conocido este jueves y que "pedir una DIA o no pedirla" es un asunto que quiere "estudiar".

"Estas cosas se tienen que estudiar. Es evidente que a lo que se renuncia es un paso importante en cuanto a disminuir los efectos de exigir una DIA pero no puedo afirmar esto aún hasta que no haga un estudio serio del tema", ha expuesto Joan Ribó.

El primer edil ha asegurado que respalda "perfectamente" los cambios anunciados por el presidente de la Generalitat y los ha calificado de nuevo como "paso importante" pero ha insistido en que se deben estudiar. "Vamos a verlo, vamos a estudiarlo", ha apuntado.

A continuación, Ribó se ha referido a las conexión de transporte del puerto de València y ha estimado "fundamental", "ahora que se han eliminado muchos de los problemas medioambientales", hablar "del problema de sostenibilidad" y en este marco, "del tema del transporte y de la necesidad de un transporte ferroviario".

En esta línea, Joan Ribó ha defendido que el puerto de la capital valenciana sea como el de Hamburgo (Alemania), un recinto en el que "más de la mitad de todos sus contenddores van en tren". "Perfectamente lo puede ser y lo tiene que ser", ha subrayado, por lo que ha instado a "dar otro paso" y apostar "por las conexiones ferroviarias del puerto".

"EL TREN ES UNA PIEZA CLAVE"

"Tenemos que hacerlo entre todos. Todos los valencianos sabemos que el tren es una pieza clave en los elementos de conexión del puerto. Es una pieza fundamental para articular también el nodo valenciano del Corredor Mediterráneo y para apostar por un puerto como el de Hamburgo o el de Roterdam, con un peso muy importante del transporte ferroviario", ha planteado.

El alcalde ha reiterado su voluntad de avanzar "en esta dirección" y ha confiado en que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana "entienda claramente que apostar por un acceso ferroviario al puerto de València implica hacer lo que se tiene que hacer en la ciudad". Se ha referido así y ha reclamado infraestructuras como "el canal de acceso" y "los túneles que quedan por hacer" para que esta deje de ser "una ciudad de segundo orden en el tema ferroviario".