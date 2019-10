Ribó sobre el voto de PSPV para que Grezzi se ausente de la comisión de la EMT: "Es una cuestión de gravedad"

Publicado 17/10/2019 15:45:33 CET

El alcalde de València, Joan Ribó, ha considerado este jueves que el voto del PSPV en la comisión de trabajo que investiga en la Empresa Municipal de Transportes (EMT) el fraude de cuatro millones detectado en esta entidad, distinto al de Compromís --su socio de gobierno en el consistorio-- para que el presidente de la compañía pública y concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, se ausente cuando comparezca alguien con relación contractual o laboral con esta empresa supone "una cuestión de gravedad".

Así, ha descartado hablar directamente de "crisis" de gobierno a partir de esa diferencia y ha dicho que dejaría lo sucedido en "una cuestión de gravedad". "No sé si es una cuestión para decir crisis o no. Veremos su evolución", ha indicado preguntado por ese voto tras el pleno extraordinario sobre la EMT celebrado en el consistorio.

Los representantes del PSPV en la comisión de trabajo que investiga el citado fraude votaron este miércoles a favor de que Grezzi deje este órgano cuando tenga que declarar en él un compareciente relacionado con la entidad para que pueda expresarse "con libertad". Esta medida salió adelante con los votos a favor de PSPV, miembros del gobierno local, y de los tres grupos de la oposición: PP, Cs y Vox.

El alcalde ha manifestado que lo sucedido ayer en la comisión de trabajo de la EMT "es una cosa a la que no estamos acostumbrados" ya que "no había pasado nunca desde 2015 que comenzamos una relación" de gobierno socialistas y Compromís. "Cuando nosotros llegamos a un acuerdo, estos acuerdos se cumplen. A lo largo de los cuatro últimos años siempre se ha votado de forma conjunta y ayer no se votó de forma conjunta", ha indicado.

Joan Ribó ha resaltado que esto ha sido algo que "a Compromís le ha sorprendido muchísimo" y ha considerado que "habiéndose acordado previamente otro sistema --el PSPV niega que hubiera un acuerdo previo al respecto--" de voto lo ocurrido "es un tema grave". "Queremos manifestar la gravedad de que por primera vez, en cuatro años y pico, el PSOE ha hecho una votación diferenciada respecto a lo que habíamos quedado. Es una cuestión grave", ha insistido.

Preguntado por las consecuencias que puede tener esa diferencia, el primer edil ha dicho que el grupo municipal Compromís las estudiará. "Vamos a estudiar", ha señalado, al tiempo que ha indicado que tenía previsto reunirse con sus compañeros de partido para tratar lo sucedido. "Vamos a ver qué significa esto. A nosotros las cosas nos gusta estudiarlas con calma, con tranquilidad y vamos a ver qué consecuencia tiene esto", ha apuntado.

Ribó ha agregado que "siempre" ha apostado "por mantener unos acuerdos" de gobierno que "son positivos para la ciudad" pero ha matizado que ahora hay "un factor nuevo que debemos evaluar porque pensamos que es una cosa grave". Preguntado en este punto por si se puede hablar de "crisis" en el ejecutivo local ha aseverado que se ha producido "una cosa nueva que no había tenido en cinco años".

"A eso se le puede decir de muchas maneras. Las palabras no son matemáticas. Hay muchos símiles. Le puedes decir crisis. Yo digo que es un tema grave. Lo dejaría en que es una cuestión de gravedad. No sé si es una cuestión para decir crisis o no. Veremos su evolución", ha expuesto.

"SERENIDAD"

Igualmente, preguntado por si va a pedir explicaciones a los socialistas ha reiterado su intención de reunirse con sus compañeros de Compromís para hablar de los sucedido y ha subrayado que "siempre" le ha gustado "la serenidad" y "no hacer las cosa en caliente". "Las cosas en fío siempre se hacen mejor", ha señalado.

Respecto al comunicado emitido por Grezzi en redes sociales, hablando de "deslealtad" al referirse a la postura del PSOE en la votación de este jueves, el alcalde ha afirmado que no lo ha visto y que no tiene "por qué asumir ni no asumir los comportamientos de cada uno, igual que no asumo ni dejo de asumir los comportamientos de cualquier concejal ni de mi grupo ni del otro grupo que forma el gobierno".

"Es su opinión. Es respetable pero es una opinión que yo ni he hecho ni he dicho. Me responsabilizo de aquello que digo, de nada más", ha subrayado Joan Ribó.

"NO HAY TAL CRISIS DE GOBIERNO"

Por su parte, el portavoz adjunto del PSPV --ahora portavoz en funciones por la ausencia de Sandra Gómez-- y miembro de la comisión de trabajo que investiga el fraude de la EMT, Ramón Vilar, ha comentado también tras el pleno que "no hay tal crisis de gobierno" y que "la situación no es tan dramática".

Así, ha señalado que se ha podido ver que en la sesión plenaria los socialistas han votado los puntos del orden del día junto a Compromís y en la misma línea que su socio. "La valoración del pleno es positiva. Hemos demostrado seriedad y lealtad al gobierno y también nuestro interés por que se clarifique la situación y se intente recuperar el dinero de los valencianos", ha expuesto.

Preguntado por las acusaciones de "deslealtad" de Grezzi hacia los socialistas y por las palabras del alcalde que considera "una cuestión de gravedad" el voto separado ayer de PSPV, Vilar ha destacado que él cree que lo que es "muy grave" es "que falten cuatro millones de euros de los valencianos".

"DERECHOS DE LOS TRABAJADORES"

"Una votación puntual en una comisión de investigación donde se debe votar lo que cada uno considere que es más beneficioso para la transparencia y el esclarecimiento de lo que se va a investigar no puede significar ni una crisis de gobierno ni calificarlo como grave", ha manifestado, además de indicar que hubiera deseado que Grezzi "motu proprio" se hubiera comprometido a abandonar la comisión cuando vaya un empleado de la EMT.

Asimismo, Ramón Vilar ha comentado, sobre un pacto previo entre PSPV y Compromís respecto a la votación de ayer, que él como portavoz en funciones y adjunto de los socialistas no había pactado nada. "No puedo pactar que un trabajador cuando vaya a una comisión de estas características tenga a su jefe directo delante. Tengo conciencia de protección a los derechos de los trabajadores", ha declarado.

Preguntado por la posibilidad de que Grezzi esté en esas comparecencias, Vilar ha dicho que se vería que no ha aceptado "una votación democrática dentro de un órgano oficial como la comisión". "Será su responsabilidad. La nuestra es proteger los derechos de los trabajadores como partido de izquierdas", ha subrayado.

Igualmente, respecto a las acusaciones del edil de Movilidad hacia el PSPV por falta de modelo de ciudad, el portavoz socialista ha dicho que "hay situaciones que pueden poner nerviosas a las personas y decir cosas poco reflexionadas" y ha asegurado que su partido tiene "bastante modelo de ciudad mucho más allá del carril bici".