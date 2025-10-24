Riego tradicional, jota y vela latina, candidaturas a Patrimonio de la Humanidad con participación valenciana

Archivo - Un miembro del Tribunal de las Aguas de València - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana estará presente en la candidatura presentada por España ante la Unesco para la declaración como Patrimonio de la Humanidad de las candidaturas del riego tradicional, la jota y la vela latina.

Así se ha dado a conocer durante la 97 reunión del Consejo de Patrimonio Histórico, organizado por el Ministerio de Cultura, que celebra en Roma y en el que participan la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, y la directora general de Patrimonio Cultural, Marta Alonso, informa la Generalitat.

En el encuentro se ha tratado el estado de las candidaturas españolas a este reconocimiento mundial. La Comunitat será presentada dentro de la candidatura conjunta de ampliación (junto con Francia, Portugal, Grecia y las comunidades autónomas de Murcia, Andalucía y Galicia) de la candidatura a Patrimonio de la Humanidad de la manifestación internacional del Riego Tradicional.

Esta candidatura fue inscrita en el Comité de la Unesco celebrado en Botsuana en 2023 a instancias de Alemania y algunos países germánicos, y también está previsto que sea valorada en 2026. La iniciativa supondría la protección del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (Alicante) y pueblos del entorno y del Tribunal Comuner d'Aldaia (Valencia), junto con el Tribunal de las Aguas de la Vega de València, que cuenta ya con este reconocimiento de forma individual desde 2009.

En cuanto a la protección como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la Jota, la Comunitat participa en la candidatura junto con otras autonomías españolas, al ser este el baile tradicional más extendido por nuestro territorio, popularizado en todas las comarcas.

Respecto a la candidatura de la Vela Latina, se trata de una propuesta coordinada por Croacia en la que participan Italia, Francia, Suiza y las comunidades de Andalucía, Asturias, Baleares, Catalunya, Galicia y Murcia.

Además, la Comunitat Valenciana está incluida en la candidatura de la Cultura del Esparto presentada por España y Marruecos, dentro del Plan de Salvaguarda urgente de la Cultura del Esparto, que fue presentada el pasado junio. Se trata de una candidatura binacional en la que participan España y Marruecos.

La secretaria autonómica ha relacionado estas propuestas con "el trabajo realizado desde la Conselleria para poner en valor la gran riqueza y valor del patrimonio cultural valenciano". Según ha explicado, cada año es más difícil conseguir incorporar nuevas manifestaciones culturales en este listado, por lo que se trabaja cada vez más en la participación en candidaturas junto con otras regiones o con otros países.

España es uno de los países que cuenta con más reconocimientos entre los 788 bienes inscritos en este listado desde su creación. La Comunitat Valenciana es una de las autonomías españolas con mayor número de bienes escritos.