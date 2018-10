Rita Marley: "A Bob le gustaría el Rototom, su espíritu está presente aquí y en todos nosotros"

Actualizado 22/08/2011 17:48:31 CET

CASTELLÓN, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de 'Rita Marley-Bob Marley Fundation' y viuda del músico jamaicano, Rita Marley, ha asegurado que "a Bob le gustaría el festival del Rototom Sunsplash". A preguntas de los medios de comunicación, Marley ha subrayado que "esta edición es un homenaje a él, por tanto, no cabe duda que su espíritu está presente aquí y en todos nosotros".

La presidenta de de 'Bob & Rita Marley Fundation', que participará este lunes a las 19.30 horas junto con el profesor de la Universidad de Kingston Carolyn Cooper en la charla 'No woman, no cry' es uno de los platos fuertes de esta XVIII edición del festival, junto con los hijos del músico Stephen, Ziggy y Kymani.

De hecho, uno de los puntos álgidos del Festival llegará este martes ya que está previsto que Rita Marley actúe junto con sus tres hijos este martes a las 22.30 horas en el escenario principal. Una noche esperada por todos los fans de Bob Marley, a cuya figurase rinde tributo en esta edición.

La viuda de Bob Marley ha explicado que en los últimos años ha reducido su ritmo de conciertos porque ahora está "más volcada en los proyectos solidarios de la 'Rita Marley-Bob Marley Fundation' en África" porque es su "madre patria y es el futuro", ha afirmado.

La fundación de los Marley trabaja especialmente en proyectos de infancia "porque ellos son el mañana"; en el impulso de escuelas, centros de salud y también ha creados dos estudios de música porque, según ha explicado Rita Marley, "hay mucho talento y el reggae procede de África".

Además, la viuda del músico jamaicano ha creado en Estados Unidos la 'Charity water' "para llevar el agua allí donde sea necesario, porque el agua limpia es fundamental para la vida", ha aseverado Rita Marley, quien ha advertido de que la situación en África "es muy seria y complicada actualmente, pero hay mucha vida y esperanza en este continente y sé que vamos a conseguir los objetivos que nos hemos marcado".

Estas actuaciones, ha dicho, se realizadn con la filosofía 'reagge' de paz y amor que creó Bob Marley. "Quiero llevar a la realidad el espíritu de la canción 'One Love, One Heart, let's get together and feel all Right' de mi marido", ha afirmado Rita Marleym quien ha añadido que es fundamental que "todo el mundo se conciencie de que tiene que dar y compartir un poco, es momento de dar, y más en los momentos tan difíciles que vivimos ahora".

PROYECTOS CINEMATOGRÁFICOS

Por otro lado, Rita Marley ha anunciado que para febrero de 2012 se está preparando la presentación a nivel mundial --aquí en España será en Barcelona-- de una película sobre los últimos días de vida del Rey del Reggae con la presencia de su hijo Ziggy".

Además, también se ha referido a la película en la que está trabajando el director Oliver Stone, "se trata de un film en el que la presencia de Bob Marley será constante pero es una historia desde mi punto de vista".

Para este proyecto no hay todavía ninguna fecha en firme puesto que "tenemos muchas dificultades para encontrar a un actor que pueda personificar a Bob Marley, porque es un gran icono y es una elección muy complicada", ha aclarado.

Por su parte, el booking manager del Rototom, Giovanni Vinci, ha destacado que en esta edición del Rototom Sunsplash, en la que el festival cumple la mayoría de edad "se está volviendo a los orígenes".

Como muestra de ello, Vinci ha destacado que "hace 31 años estaba junto a Rita Marley en el estadio de San Siro en Milán, en el primer homenaje al reggae fuera de África". En la actualidad, ha continuado "las cerca de 100.000 personas que han pasado en estos tres días por el Festival demuestran que las ideas de todos nosotros con respecto a la filosofía reggae siguen vivas y fuertes".

BENICÁSSIM, CASA DEFINITIVA DEL FESTIVAL

El Rototom Sunsplash 2011, que se celebra desde el pasado 18 de agosto y hasta el próximo viernes 27, ha superado en sus primeros días de celebración las expectativas de asistencia. Giovanni Vinci ha destacado que "espero que Benicàssim se convierta en la casa definitiva de este festival".

En la rueda de prensa, también han estado presentes el diputado de Cultura, Héctor Folgado, y la alcaldesa de Benicàssim, Susanna Marqués. Ambas autoridades han agradecido a Rita Marley su presencia en el Festival puesto que "un icono de la música reggae y de la paz como usted potencia la imagen de Benicàssim y reafirma nuestra apuesta por los festivales".