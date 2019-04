Rodríguez espera que su "lealtad" hacia el PSOE "se convierta en comprensión" a su candidatura independiente

Publicado 18/04/2019 13:34:15 CET

VALÈNCIA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El expresidente socialista de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez ha señalado este jueves que espera que su "lealtad" hacia el PSOE, que "ha sido claramente probada", se convierta en "comprensión" a su candidatura independiente a la Alcaldía de Ontinyent (Valencia) bajo la marca 'La Vall d'Albaida Ens Uneix'.

Rodríguez anunció este martes que abandonaba el PSOE tras levantarse el secreto de sumario del caso Alquería, en el que está investigado, y no optaría a la alcaldía de esta localidad por este partido.

"Creo que mi lealtad hacia el PSPV ha sido claramente probada; también creo que es normal que esa misma lealtad que he mostrado hacia el partido se convierta en comprensión cuando llega un momento como el actual, en el que el caso se convierte en más mediático que jurídico y, a la hora de la verdad, se utiliza como ariete contra el gobierno de Puig o de Sánchez", ha sostenido Rodríguez en declaraciones a medios.

Según ha dicho, ha preferido dar un "paso atrás" con el PSOE pero "por una cuestión de dignidad, de compromiso con la ciudad y de respeto a la gente de Ontinyent", que ha dado la cara por él "siempre" cree que tiene que "continuar defendiendo los intereses" de su pueblo.

Asimismo, ha apuntado que no ve su candidatura independiente como un "desafío", sino como "la defensa de los intereses de Ontinyent y como cuestión de dignidad".

"Es un caso que nace de la denuncia de las últimas personas colocadas por el 'yonki del dinero' --Marcos Benavent--, que parece una grandísima operación antiterrorista y que acaba dando lugar a una duda jurídica alrededor de siete contrataciones por una empresa en la que, según un informe de intervención del Estado, había 670 personas que habían entrado sin ningún tipo de procedimiento de selección", ha recordado.

Así, ha incidido en que el caso está "llenísimo de casualidades" y ha apuntado que se inició "justo cuando se estaba produciendo el cambio en la cúpula de Interior". "Cuando uno lee lo que le pasaba a Podemos y a tanta gente, la verdad es que empieza a no estar tan tranquilo", ha comentado Rodríguez.

Esta misma mañana se ha pronunciado sobre la candidatura del ex del PSOE el secretario general del PSPV, Ximo Puig, que ha afirmado que "cada uno es dueño y señor de sus actuaciones y los demás de juzgarlas" y, respecto a su opinión acerca de que un imputado encabece una lista electoral como en este caso, ha indicado que no es del PSOE. "Cada uno tiene que asumir su responsabilidad, yo respeto a todas las personas, en el PSOE eso no puede ser", ha apuntado.